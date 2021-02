Canarias prepara un ‘arma' digital para recobrar control en el negocio turístico

La digitalización es uno de los destinos previstos para los 750.000 millones de euros con que está dotado el plan Next Generation que la Unión Europea (UE) aprobó en julio para salir del agujero al que la pandemia ha enviado a las economías de los países miembros. Y en esa arca se ha decidido buscar la financiación.

La empresa pública Promotur Turismo de Canarias firmó en diciembre el proyecto, que declara centrarse “en la transformación digital del sector en Canarias, el desarrollo del ecosistema innovador turístico, la mejora, adaptación y personalización en la experiencia turística, y liderar la sostenibilidad de la actividad turística”.

Entre los retos más detallados se incluye el de alcanzar “una participación significativa en la comercialización del destino”. ¿Y qué participación se considera significativa? La que “permita conseguir el conocimiento de preferencias y hábitos de consumo de los turistas del destino”. Todo ello sin incomodar a los turoperadores, que en un año normal traen a las Islas al 65% del total de turistas extranjeros que llegan y al 30% de los nacionales. “No pretendemos sustituir a nadie”, asegura la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, que avanza que tanto los operadores turísticos como las OTA “seguirán jugando un papel clave en la comercialización de la oferta”.

Sin entrar a competir con OTA y turoperadores, las Islas pretenden ganar soberanía

Lo que se persigue es “complementar el resto de los canales de venta existentes”, de tal modo que el potencial cliente lo tenga todo a mano. Ese es uno de los rasgos que caracterizan a este segmento de la demanda, ser lo que se denomina omnicanal, por lo que se hace preciso “acercar la promoción a la reserva”, apunta Castilla. Y, además, poner a su alcance inmediato las “experiencias auténticas y diferentes que hoy no ofrecen las grandes plataformas”, continúa la consejera.

En la situación actual, señala Yaiza Castilla, “la reactivación del turismo ocupa el primer lugar” de la agenda canaria, “pero eso no significa no mirar más allá”. Es decir, hay que recuperar cuanto antes niveles de actividad precrisis pero sin abandonar la estrategia a medio y largo plazo.

Y en los próximos años “ya no se va a tratar solo de contar visitantes”, afirma la consejera autonómica, sino que ganarán muchos enteros y muy rápidamente factores como el nivel de compromiso que se adquiere con la preservación del medio ambiente o el impacto beneficioso que el negocio alojativo pueda tener sobre la población, por ejemplo.

De ahí que la plataforma que se está desarrollando cuente entre sus herramientas con la posibilidad de practicar una toma de datos continua sobre parámetros como la huella de carbono que deja el paso de los turistas y todas las herramientas que se utilizan para aminorar cualquier efecto nocivo. “Buscamos ser un destino inteligente”, explica la consejera regional de Turismo, Industria y Comercio. “Que un cliente sepa en el momento en que está desayunando cuántos productos son de kilómetro cero”, remarca.

En el desarrollo de la vertiente más tecnológica de la plataforma, que conlleva la utilización de sensores en puntos estratégicos para la recogida de la información, el proyecto cuenta con la multinacional Atos, presente en las Islas desde hace más de veinte años.

Una constante recogida de datos permitirá conocer el impacto de la actividad alojativa

Precisamente tener también al cargo dichas áreas le lleva a destacar entre las posibilidades que dará la plataforma la de comercializar “toda la producción canaria, incluida la agrícola. Desde ese market place, nos vamos a encargar de que si algún turista quiere volver a consumir, por ejemplo, un queso que probó durante su estancia entre nosotros, pueda pedirlo a la quesería en la que se elabora y recibirlo en su casa”, señala Yaiza Castilla.

–15 millones en total– para compensar la desaparición del turoperador Thomas Cook. La consejera pretende que la plataforma sea también el ecosistema, el edificio, en el que se concentre toda la innovación e investigación que vaya surgiendo para propiciar la consecución de los objetivos. “Tenemos que ampliar la cadena de valor a toda Canarias y alinearnos con la Agenda 2030”, señala Yaiza Castilla.

Ecosistema innovador

"Queremos ascender a lo global preservando lo local y regional", explica la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, sobre la plataforma que se presentará en breve. A la espera de la llegada de los fondos europeos, el trabajo ha comenzado con fondos propios de la consejería, entre ellos 2,5 millones de euros del programa que el Gobierno central aprobó