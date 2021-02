La Asociación de Líneas Aéreas –la patronal de la aviación comercial– rechazó la solicitud de One Airways, el operador aéreo de Canarian Airways –la nueva compañía que pretende conectar el Archipiélago con destinos nacionales y europeos a partir de junio–, para entrar en la organización. One Airways no tiene licencia para volar con aviones de más de 20 plazas –como el Airbus A319 con el que anunció que volará desde este verano– y no cumple los requisitos para unirse a la patronal, por lo que se le denegó la solicitud.

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, explicó ayer que One Airways contactó con la organización poco antes de las Navidades para exponerles el proyecto de Canarian Airways y asociarse a la patronal. “Les dijimos que es necesario tener una licencia tipo A [la de las grandes aeronaves, como los Airbus o los Boeing], nos confirmaron que no la tenían y les dijimos que cuando la consiguieran, tendrían las puertas abiertas”, apuntó Gándara.

“En eso quedamos, y desde entonces no nos han vuelto a contactar, aunque hemos visto en la última actualización del listado de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que su licencia de explotación sigue siendo de tipo B” [avionetas de hasta 20 pasajeros], agregó.

One Airways y su socio y administrador único, Óscar Trujillo, constituyeron el 23 de diciembre de 2019 la sociedad anónima Lattitude Hub, la matriz de Canarian Airways, que es la marca comercial de la compañía aérea promovida por Trujillo y el presidente de la patronal hotelera Ashotel, Jorge Marichal. Trujillo y Marichal son administradores mancomunados de Lattitude Hub, mientras One Airways –fundada en 2009– será el operador aéreo de Canarian Airways. Sin embargo, One Airways no tiene en su certificado de operador aéreo (AOC, por sus siglas en inglés) el permiso para volar con un Airbus A319. Su AOC la habilita para trabajar con aviones de la familia Cessna 500/501, aviones ligeros usados sobre todo en vuelos de negocios, nada que ver con un Airbus A319, donde caben hasta 156 pasajeros. Operar con un Cessna requiere la licencia tipo B, la de aeronaves de menos de 20 pasajeros –entre otras características–, mientras que volar con un Airbus requiere la de tipo A.

En la Asociación de Líneas Aéreas están las principales compañías que operan en España –Emirates, Eurowings, Iberia, Jet2, Lufthansa, Binter, Norwegian o Ryanair–, y todas tienen licencia tipo A. “Canarian Airways podrá sumarse, como cualquier otra aerolínea, cuando cumpla los requisitos”, aclara el presidente de la ALA.

Aunque no tienen ni el AOC ni la licencia, los promotores de Canarian Airways anunciaron el pasado miércoles, en la presentación de la compañía en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, que empezarán a vender billetes en marzo para vuelos a partir de la segunda quincena de junio a cuatro destinos nacionales –Madrid, Barcelona, Bilbao y Vigo– y tres extranjeros: Múnich, Glasgow y Cardiff. Al margen del AOC y de la licencia, One Airways –operadora de Canarian Airways– tampoco dispone de ningún local, ni despacho, ni mostrador reservado en el aeropuerto de Tenerife Sur, base de sus operaciones. Tampoco tiene concedidos slots –franja horaria de una aerolínea para determinadas operaciones, incluidos el despegue y el aterrizaje– para operar en los aeropuertos a los que anuncian que volarán este verano.

Pese a esto, el Cabildo de Tenerife ha consignado 700.000 euros en sus presupuestos de 2021 para controlar el 25% del capital social de la nueva compañía. En el accionariado también figuran 14 empresarios turísticos y la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, esta última con una participación minoritaria.

El presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, expuso en la presentación de la compañía que la corporación insular aporta dinero público al proyecto porque quiere mejorar la conectividad de la isla. Un argumento que no comparten en ALA, donde aseguran que la conectividad aérea está en Canarias en los niveles más altos de la historia.

“Bienvenida sea cualquier compañía que se cree, pero eso sí, nos llama poderosamente la atención que se ponga dinero público con un motivo con el que estamos en desacuerdo, es decir, que digan que es porque las Islas no están bien conectadas, porque eso no es así”, lamentó Javier Gándara.

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas sostiene que la conectividad de la región está más que garantizada con las compañías que ya operan en las Islas. Hasta la irrupción del coronavirus –que ha dañado la conectividad aérea en toda Europa–, las conexiones, tanto con la Península como con otros países del continente, estaban en máximos.

“Tenemos las puertas abiertas, por supuesto, y claro que una empresa puede crearse por el motivo que considere, faltaría más, pero no estamos de acuerdo con que un poder público ponga dinero con ese argumento cuando la conectividad es buena”, insistió Gándara, que se preguntó por qué “esos 700.000 euros, o el dinero que sea, no se distribuyen entre las compañías que ya están operando en Canarias”. “A lo mejor es lo que habría que hacer: distribuirlo entre todos los operadores, incluidas también las aerolíneas de nueva creación”, dijo el también director de easyJet para el sur de Europa.