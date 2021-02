La aerolínea admite sus carencias

Canarian Airways, One Airways, y Lattitude Hub –marca comercial, operadora y empresa matriz de la nueva aerolínea canaria- emitieron ayer un comunicado en respuesta a las informaciones publicadas desde el domingo por este periódico, que desveló que la compañía no puede vender billetes ni dispone de permisos para volar desde junio en un Airbus A319 a siete destinos, como anunció en su presentación el 10 de febrero en el Cabildo de Tenerife, que se ha comprometido a aportar 700.000 euros para controlar el 25% de la sociedad.

El comunicado, que consta de once puntos, se reproduce a continuación. En cursiva, y entre corchetes, la respuesta de este periódico a algunas de sus consideraciones. Ninguno de los puntos desacredita ni rectifica el contenido publicado por este periódico.

Punto 1

One Airways, operador aéreo de Canarian Airways, cuenta con un certificado de operador aéreo (AOC, por sus siglas en inglés) desde 2017 y cuya modificación se solicitó el pasado septiembre a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para volar con el Airbus A319, el tipo de aeronave con la que comenzará sus operaciones a partir de junio la nueva aerolínea canaria yque se encuentra en fase avanzada de tramitación, conforme a oficio emitido en el día de hoy por la Autoridad aeronáutica. Este procedimiento progresa tal y como se ha establecido en la hoja de ruta de la compañía. Además, One Airways es una compañía aérea de nueva estructura legal, conforme al REG 965/2012, lo que la convierte en un operador mucho más flexible y eficiente al contar desde sus inicios con un moderno sistema de gestión conforme a la norma ORO.GEN.200, recogida en el mencionado reglamento.

Las compañías aéreas modifican su AOC cada vez que cambian o amplían sus flotas (tipos de aviones), zonas geográficas o se solicita aprobación para operaciones específicas. Es un procedimiento habitual. Si una compañía opera cualquier aeronave de uso comercial, como es el caso de One Airways, y desea incorporar un nuevo tipo de flota, ha de modificar su AOC, indistintamente de cuál sea el tipo o tamaño de aeronave que opere y/o desee operar.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea AESA ha asignado la matrícula española provisional EC-NMO al Airbus A319. El avión se encuentra en estos momentos operando con normalidad fuera de España. El acuerdo de arrendamiento o lease agreament se firmó el pasado diciembre y este es el documento que acredita la adaptación existente del AOC al nuevo tipo de avión. El leasing es una práctica habitual de la industria aeronáutica, sea cual sea el tamaño de la compañía.

[En las informaciones publicadas desde el domingo se ha especificado que One Airways dispone de un certificado de operador aéreo (AOC) pero solo para avionetas. El permiso no es válido para un Airbus A319.

Es cierto, y así se publicó, que en septiembre se solicitó ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la licencia, una tramitación que no ha concluido. Por lo tanto, hasta ayer Canarian Airways no disponía de permiso para volar. La tramitación para poder lograr un AOC es un complejo proceso de supervisión que requiere exigentes informes financieros y solventes auditorías técnicas. Dura como mínimo seis años y se puede prolongar años.

La compañía insiste en que comenzará sus operaciones a partir de junio. Sin esa autorización, sin el AOC, no puede volar. Además, para poder operar en junio tiene que disponer de ‘slots’ [autorizaciones para aterrizaje y despegue]. La Asociación Española para la Coordinación y Facilitación de Franjas Horarias (Aecfa), organismo que concede estos permisos, cerró el 31 de enero el plazo para poder acceder a estas autorizaciones los meses de verano.]

Punto 2

Según el plan estratégico y de negocio trazado por la compañía, una vez presentada la marca comercial (Canarian Airways) se han iniciado los contactos pertinentes para asegurar los slots aeroportuarios (franjas horarias de operaciones de una aerolínea), una acción que corresponde realizar ahora y no antes. Canarian Airways no pondrá a la venta ninguna plaza a cualquiera de los destinos previstos que no tenga los slots y/o permisos correspondientes.

[En la presentación de la compañía el 10 de febrero se anunció que a partir de junio Canarian Airways conectaría el aeropuerto de Tenerife Sur con cuatro destinos nacionales –Madrid, Barcelona, Bilbao y Vigo– y tres europeos: Múnich, Glasgow y Cardiff. Las conexiones se anunciaron como cerradas, pero ayer la propia aerolínea reconoce que es “ahora” cuando se inician los “contactos pertinentes” para asegurar los ‘slots’. Es decir, todavía no los tiene. Y ni siquiera puede iniciar los trámites para solicitarlos -por eso alude a los “contactos”- porque no dispone de un certificado de operador aéreo (AOC) para el Airbus A319. “Canarian Airways no pondrá a la venta ninguna plaza a cualquiera de los destinos previstos que no tenga los slots y/o permisos correspondientes”, sostiene. Si lo hiciera estaría cometiendo una estafa.]

Punto 3

La sede donde One Airways tiene registrado su AOC es Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas, 28, 4º piso, oficina 1, Madrid. Asimismo, Canarian Airways tiene previsto disponer en breve de oficinas comerciales en el aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía para la atención de pasajeros, sede de una de las bases de operaciones de la compañía, conforme al cronograma de contratación de espacios de la compañía. Canarian Airways es la marca comercial de una empresa en construcción y con una hoja de ruta clara: Lattitude Hub, que tiene una sede social provisional y cumple con la legislación actual aplicable. Tanto la sede social de Lattitude Hub como de Canarian Airways estarán radicadas siempre en Canarias, principalmente porque es el compromiso de todos y cada uno de sus accionistas.

[La compañía admite que no dispone de locales, oficinas o mostradores en Tenerife Sur, pese a que informó de que éste era su aeropuerto base. La sede de Lattitud Hube se ubica en una vivienda sin ningún tipo de distintivo alusivo a la sociedad, en una urbanización residencial del municipio de El Rosario.]

Punto 4

La hoja de ruta de Canarian Airways prevé el inicio de venta de billetes a mediados de marzo, fecha para la cual se contará ya con los slots pertinentes. Asimismo, One Airways tiene diseñado un plan de contingencias para garantizar que sus clientes vuelen a sus destinos en las fechas convenidas, tal y como establece la normativa sectorial aplicable.

[La hoja de ruta no deja de ser más que una declaración de intenciones que genera confusión. Ya no se anuncia la venta de billetes para marzo, como sí se hizo en la presentación oficial en el salón noble del Cabildo de Tenerife el 10 de febrero, si no que ahora se “prevé” que a partir del próximo mes se puedan despachar los billetes. Sin AOC, y sin ‘slots’ no puede empezar a comecializar los vuelos anunciados ]

Punto 5

Canarian Airways quiere asegurar el cumplimiento de las normas antes de la puesta en marcha del motor de ventas y reservas. Por ese motivo, la landing page www.canarianairways.com no contempla de momento esa venta de billetes y se informa en la web de que se podrá realizar “próximamente”, una fecha que se estima sea a mitad de marzo.

Punto 6

Como se informó en la rueda de prensa de presentación el pasado 10 de febrero, recibiremos el avión Airbus A319 el próximo 5 de junio. Las instalaciones necesarias para la operación del avión estarán disponibles antes del inicio de operaciones con la nueva flota.

Punto 7

Lattitude Hub es una SA, matriz de Canarian Airways, creada en diciembre de 2019, y que está participada actualmente por una sociedad limitada que está formada a su vez por 14 empresarios hoteleros de Tenerife y de La Palma, a los que se suma One Airways. A día de hoy, varias administraciones públicas canarias han manifestado su interés por participar en la sociedad Lattitude Hub, así como otros empresarios hoteleros y de otros sectores del Archipiélago.

[Salvo el Cabildo de Tenerife ninguna otra institución pública ha informado de su interés -ni menos aún comprometido cantidad alguna- para participar en el capital social de la aerolínea.]

Punto 8

En cuanto a las manifestaciones vertidas en las citadas informaciones de prensa sobre la presunta insolvencia de la empresa, queremos manifestar que la insolvencia es una situación jurídica en la que se encuentra una empresa cuando no puede hacer frente al pago de sus deudas. Dado que ni Lattitude Hub ni One Airways tienen deudas contraídas con ningún proveedor, no es cierto que se encuentren, en modo alguno, en situación de insolvencia.

[Este periódico no informó de que la sociedad matriz y la operadora fueran insolventes. Lo que se publicó es que según los datos públicos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) ambas sociedades carecen de solvencia financiera y presentan un riesgo máximo de impago. Como bien exponen las compañías no hay ningún procedimiento judicial abierto por no poder hacer frente al pago de las deudas.]

Punto 9

El proyecto aéreo está respaldado por empresas de reputada solvencia del sector alojativo canario que representan actualmente a más de 21.000 camas turísticas de Tenerife y La Palma.

Punto 10

La Junta Directiva de la Asociación de Líneas Aéreas ALA aprobó la inscripción de One Airways como socio de pleno derecho de la referida asociación conforme a notificación recibida el pasado 14 de septiembre y establece que dicha inscripción está sujeta a la aprobación de la licencia tipo A por parte de AESA y que se obtendrá en fecha y forma conforme al plan de incorporación del Airbus en la compañía.

[La Asociación de Línea Aéreas desmintió ayer que la junta directiva hubiera aprobado la inscripción de One Airways como socio de pleno derecho.]

Punto 11

Las empresas que dan forma al proyecto piden el apoyo a una iniciativa que tiene como fin social el fomento de la conectividad aérea canaria, precisamente en un momento vital para el desarrollo de la economía de las Islas y en el que es totalmente necesaria la existencia de iniciativas como esta, que contribuyan a la salida cuanto antes de esta grave crisis económica y social. Canarian Airways dotará de cierta autonomía al destino y permitirá el crecimiento en el número de viajeros provenientes de Europa y de la Península en un momento en el que la conectividad puede estar comprometida por la salud de turoperadores y aerolíneas. Mejorar la conectividad del Archipiélago contribuirá a construir un destino más sostenible y aportará riqueza a la sociedad canaria.