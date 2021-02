La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de autorización presentada por el fondo IFM para formular una opa parcial sobre Naturgy. Este nuevo trámite supone un paso más en esta operación que requería, en todo caso, el visto bueno del Gobierno, que dispone de seis meses para tomar una decisión.

En un comunicado, la CNMV asegurados que ha tomado esta decisión tras confirmar que el folleto y toda la documentación presentada se ajusta a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto de 2007, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores (opas).

El fondo australiano presentó la solicitud de autorización a la Comisión el pasado 5 de febrero y el 16 de febrero entregó documentación complementaria y "modificaciones". Uno de los trámites que debe realizar aún es entregar la documentación oportuna al Ministerio de Industria, ya que con el estado de alarma el Ejecutivo estableció que pude vetar las opas de más del 10% del capital por parte de inversores de países extracomunitarios en compañías de sectores considerados estratégicos.

La CNMV subraya que esta admisión a trámite "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones", que deberá producirse en los plazos previstos en el decreto mencionado y en función de los requisitos que establece. Así, recuerda que la adquisición que puede resultar de la opa está sujeta a la ley de 2003 sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas en el exterior.

Solicitud avanzada

"La CNMV no autorizará la oferta hasta que se obtenga la preceptiva autorización previa a la que se refiere dicha ley", destaca el comunicado. El fondo australiano IFM tiene avanzada la solicitud de autorización al Gobierno para la opa lanzada sobre el 22,7 % del capital de Naturgy, pero hasta ahora no se ha marcado plazos para su entrega.

La opa parcial no busca controlar el 100% del capital, sino como máximo un 22,7 %. Desde el Gobierno, algunos ministros como el Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se han mostrado cautelosos respecto a la opa y han señalado que el Ejecutivo debería tener "cierto control" respecto a ella al tratarse Naturgy de una empresa estratégica.

IFM, que de alcanzar el 22,7 % del accionariado tendría dos consejeros, quiere ser un aliado de largo plazo de Criteria, el primer accionista de Naturgy, con un 24,8 % del capital y que aún no se ha pronunciado públicamente sobre la operación. El fondo ya aclaró que lanzaba esta opa pensando en inversores institucionales y en minoritarios de Naturgy, y dejó claro que no quería desplazar a Criteria, la hólding de participaciones de La Caixa. Los otros dos grandes accionistas, CVC, que tiene una alianza con la familia March; y GIP, ya anunciaron que no acudirán a la oferta.