El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha comparecido hoy en rueda de prensa para hacer balance del primer año de gestión del Gobierno de España, un año que ha estado marcado por la pandemia de la Covid-19 y en el que el Ejecutivo central ha dispuesto un escudo social de cerca de 580 millones de euros en fondos extraordinarios para el Archipiélago.

En la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, Anselmo Pestana ha ofrecido todos los datos correspondientes a Canarias del informe Cumpliendo, con el que por primera vez un Gobierno de España realiza un ejercicio de rendición de cuentas de estas características, avalado metodológicamente de modo externo desde el ámbito académico y disponible para toda la ciudadanía en la página web www.desdelamoncloa.es.

El ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que ha presentado hoy el delegado del Gobierno en Canarias ofrece información sobre la concreción para Canarias de la gestión llevada a cabo por el Ejecutivo central durante 2020, un año en el que el Estado ha hecho el mayor trasvase de recursos extraordinarios a otras Administraciones Públicas de nuestra historia, en una apuesta sin precedentes por la cogobernanza y el sostenimiento de la sanidad, la educación y la actividad económica frente a la emergencia social ocasionada por la Covid-19.

“Los datos que hoy presentamos se corresponden con la materialización, a través de hechos concretos, de los compromisos que el Gobierno de España ha adquirido con la ciudadanía canaria como parte de la sociedad española. Son el fruto de un primer año de trabajo, particularmente intenso y marcado por la pandemia, en el que el presidente Pedro Sánchez y todo el Ejecutivo han demostrado que no se va a dejar a nadie atrás”, afirma el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

“El Gobierno de España es muy consciente de la complicada situación que viven nuestras islas por su especial dependencia del turismo, uno de los sectores más afectados por las restricciones vinculadas a la pandemia. Y esa consciencia se traduce en toda la serie de ayudas dispuestas tanto para trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena como para empresas, sin olvidar a las personas más desfavorecidas a través del Ingreso Mínimo Vital, del que se han beneficiado más de 8.000 niñas y niños canarios”, añade.

Anselmo Pestana subraya además que la presentación de estos datos coincide para él con una fecha importante en lo personal, como es el primer aniversario desde su nombramiento como delegado del Gobierno, “un año de intenso trabajo en el que nuestra prioridad ha sido siempre atender a las necesidades de las canarias y los canarios, en primer lugar su seguridad sanitaria”.

Cerca de 580 millones de euros en fondos extraordinarios para Canarias

En 2020 y para hacer frente a las necesidades relacionadas con la emergencia económica, social y sanitaria provocada por la pandemia, el Gobierno de España dispuso el envío a Canarias de 577,6 millones de euros en recursos y fondos extraordinarios, de los que 551,2 millones corresponden al fondo Covid-19 para el refuerzo de los servicios públicos esenciales de la Comunidad Autónoma.

A ellos se suman los 14,1 millones de euros del Fondo Social Extraordinario para fortalecer los servicios sociales autonómicos, los 11 millones de euros del Plan de Medidas Económicas Extraordinarias y los 1,3 millones de euros del Fondo de Alimentación Infantil.

El año pasado 249.715 trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena percibieron en Canarias 1.039,3 millones de euros en prestaciones a través de los ERTE puestos en marcha por el Gobierno de España, y 1.237 canarias y canarios con contrato fijo discontinuo se acogieron a medidas extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades.

Además, las trabajadoras y trabajadores autónomos canarios recibieron 242,1 millones de euros en prestaciones extraordinarias durante 2020, destinándose además 3.099 millones de euros para avalar a 26.557 emprendedores a través de los créditos ICO Covid-19.

Medidas para relanzar el sector productivo y en apoyo al turismo

En apoyo al turismo, el Gobierno de España ha dispuesto además cerca de 120 millones de euros para el destino Islas Canarias, entre los que, además de los 100 millones de euros de los planes para la mejora del sector, se encuentran los 15 millones de euros para recuperar la conectividad, consolidar la diversificación y reforzar la competitividad turística del Archipiélago y los 3 millones de euros para la ejecución de actuaciones en el marco del Plan de Competitividad del Turismo Canario.

En este 2020 TURESPAÑA presentó además la campaña Back to the Canary Islands, back to Spain, para posicionar al Archipiélago como destino prioritario en los principales mercados emisores europeos, y se firmó un convenio para la rehabilitación de infraestructura y equipamiento en zonas turísticas.

Además, gracias a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, se han prorrogado los beneficios fiscales de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y de la Zona Especial Canaria (ZEC), reflejándose en el Presupuesto de Beneficios Fiscales de los PGE 2021.

Medidas para mejorar la cohesión social en plena pandemia

Un total de 17.396 personas, entre ellas 8.046 menores, se han beneficiado en Canarias durante 2020 del Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno de España en plena pandemia para hacer frente a las necesidades básicas de las familias más desfavorecidas, y 333.681 pensionistas han visto revalorizarse sus pensiones conforme al IPC.

El Gobierno ha destinado además 42 millones al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y 107,5 millones de euros a políticas activas de empleo, con además 800.000 euros en el ámbito de la Formación Profesional, y 8,5 millones de euros aportados por Red.es para el programa Educa en Digital en Canarias y 2,9 millones de euros invertidos en el PROA+ (20-21) para la orientación, avance y enriquecimiento educativo.

Se han transferido además 24,6 millones de euros, sin necesidad de justificación previa, a Canarias para impulsar el alquiler sostenible y la rehabilitación de viviendas y los Presupuestos Generales del Estado prevén una inversión de 81 millones de euros en vivienda y agenda urbana, lo que supone un incremento del 102,3 %.

Los PGE contemplan además 100 millones de euros para el convenio de carreteras, 553 millones de euros en subvenciones al transporte aéreo y marítimo de residentes y mercancías (en diciembre de 2020 la Delegación del Gobierno tramitó más de 68 millones de euros en subvenciones a los transportes de mercancías realizados en 2019 tanto en el sector agrícola como industrial), 47,5 millones de euros para la financiación del transporte público regular de viajeros, una inversión en ferrocarril de 10 millones de euros, 15 millones de euros para el POSEI, y 16,5 millones de euros para el sobrecoste del agua para el regadío.

Dentro de la clara apuesta del Gobierno por las transformaciones que nuestro país debe emprender de cara al futuro, Canarias ha recibido del Estado 54,4 millones de euros para el impulso de la energía eólica, que movilizarán una inversión privada adicional de unos 137 millones de euros.