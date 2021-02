La gasolina se encarece hasta un 24% en las Islas por falta de competencia

Lo demuestran los casos herreño y gomero, islas que registran la mayor diferencia con la Península (24% más en el precio medio de la gasolina 95). “Estas islas presentan un monopolio de Disa”, señala el informe, que se presentó la semana pasada en la Comisión de Economía del Parlamento de Canarias y volverá a ponerse sobre la mesa en breve, esta vez para darlo a conocer a la Federación Canaria de Islas (Fecai).

Podría decirse que en el Archipiélago llueve sobre mojado, porque los hidrocarburos ya parten de un férreo control por parte de los productores. “La existencia del cartel de la OPEP es un claro indicador de cómo se comporta el mercado y las rigideces del sector a nivel mayorista”, destaca el estudio. Si a ello se suma la escasez de ofertas alternativas que padece Canarias, los consumidores acaban notándolo.

Los de todas las islas. La Gomera y El Hierro suponen los ejemplos más paradigmáticos, pero cuando se trata de llenar el depósito en cualquiera de las restantes, también existe una clara divergencia con respecto al conjunto del Estado. Ese gap es en La Palma del 21%; en Lanzarote, del 20%; en Fuerteventura, del 17%; en Gran Canaria, del 16%, y en Tenerife, del 12%, la mitad que en las dos más afectadas.

Un informe advierte que la doble insularidad no explica los precios tan dispares

El análisis también pone el foco en la variación de precios que se ha registrado entre los años 2006 y 2019, y halla “amplias disparidades entre islas: mientras que gasolina 95 y diésel aumentaron (...) en torno al 30% en Tenerife, en El Hierro este aumento medio superó el 68%”. Además, con un cambio de tendencia a partir del año 2015, ya con la refinería de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife cerrada y otras cuestiones a estudiar como, según el informe, “cambios en los beneficios fiscales”.

¿Definitivo ese contexto para explicar esas curvas de precios tan diferentes? El Gobierno canario encargó este trabajo precisamente para determinar las medidas a adoptar para salvaguardar los intereses de las islas más occidentales. A la vista del documento, la conclusión es que lo más cercano a la realidad es atribuir la disparidad a las situaciones de monopolio y no tanto de una escasez de la demanda. “Si ese fuera el caso, se trataría de un problema persistente en el tiempo, al margen de otros factores, como puede ser el cierre de la refinería”, subraya Jiménez. Y lo mismo ocurre si se alude a los problemas de almacenamiento que presentan islas de pequeño tamaño porque siempre han tenido el mismo.

Otra cuestión a valorar es el coste de transportar los hidrocarburos desde alguna de las islas capitalinas al resto. Evidentemente, hay que pagar ese traslado de la mercancía, pero eso no explica la divergencia. “Eso también afecta a Lanzarote y Fuerteventura”, incide Juan Luis Jiménez y, sin embargo, en estas dos islas los incrementos son mucho menores. Además, el profesor de la ULPGC añade que en todo caso el impacto del transporte en la estructura de costes “es menor” que la diferencia de la evolución de precios comparada “con las de Gran Canaria y Tenerife”.

En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2020 se llegó a incluir, a petición del Grupo Nacionalista (CC-PNC), una partida de 1,5 millones de euros para subvencionar el traslado de los hidrocarburos entre islas. Sin embargo, nunca se llegó a ejecutar. También exenciones en las tributaciones por valor de más de diez millones de euros. “Nuestra recomendación con los beneficios fiscales es que haya la máxima cautela, porque es muy probable que no reviertan en los consumidores”, apunta Juan Luis Jiménez.

En el Archipiélago faltan operadores al margen de las grandes compañías petrolíferas

¿Cómo propicia el monopolio entonces esas grandes diferencias de precios? “Una empresa cobrará más allí donde pueda”, explica el profesor de la ULPGC. La demanda es cautiva, porque no hay nadie que compita ofertando un mejor precio. En resumen, las pérdidas que puedan surgir en otras islas se recuperan en La Gomera, El Hierro y, en menor medida, La Palma.

Durante el periodo observado (2006-2019), los autores constataron dos factores principales que obligan a los operadores a vender más barato: “la competencia de las marcas rivales situadas a menos de 2 millas (cuanto más cerca, más intensa la competencia) y la presencia de compañías low cost e independientes”.

En diésel, el orden se repite, si bien las diferencias con el Estado son menores: La Gomera y El Hierro (19%), La Palma (16%), Lanzarote (15%), Fuerteventura y Gran Canaria (11%), y Tenerife (8%).

‘Low cost’ e independientes

La presencia de operadores “low cost e independientes” deriva en mejores precios. Eso sucede, “en parte, gracias a que no están integradas verticalmente”, explica el informe. Es decir, no se trata de estructuras en las que el mayorista y el minorista coinciden. “En ese caso, el precio final es el que determinan ellos mismos”, explica Jiménez, “no así cuando se trata del propietario particular de una gasolinera, que compra a un precio y vende al que decide”. | J. G. H.