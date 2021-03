Pymes y autónomos canarios recibirán otros 1.000 millones de euros en ayudas

El Consejo de Ministros aprobó ayer un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para facilitar a autónomos y empresas la superación del trance en el que les ha sumido la pandemia global. Del total, 7.000 millones de euros serán subvenciones –a fondo perdido– que se destinarán a las comunidades autónomas y 2.000 de ellos se los repartirán en exclusiva Canarias y Baleares, al ser los territorios más afectados por su dependencia del turismo.

“Lo importante es que lleguen a la gente, hemos visto muchos anuncios que no lo hacen” Vidina Espino - Portavoz Cs en el Parlamento

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, celebró la medida y la especial atención que han recibido los dos archipiélagos. En ello también se detuvo el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, que calificó como “positivo” que Madrid reconozca el mayor impacto en el Archipiélago, si bien echó “en falta que lo haga también por una condición que sí tiene clara Europa como es la ultraperificidad”.

“¿Dónde está el plan de rescate para el turismo que anunció tres veces la ministra Reyes Maroto?” Australia Navarro - Presidenta del PP-Canarias

“La pandemia ha paralizado el turismo”, apuntó el vicepresidente del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, por lo que constituye “una buena noticia que el Gobierno de España dé un trato diferenciado a Canarias”. También el presidente de CEOE Tenerife, José Carlos Francisco, se sumó a destacar esa decisión. A partir de ahí, tanto patronales como partidos –menos el PSOE– abogaron por esperar a la letra pequeña del decreto aprobado ayer para disponer de un juicio exacto.

“No sería la primera vez en que la realidad luego no se corresponde con el titular anunciado” Fernando Clavijo - Secretario general de CC

¿Qué se sabe? Que otros 3.000 millones de euros servirán para que las empresas que recurrieron a los préstamos del ICO puedan reestructurar su pasivo “protegiendo la estabilidad financiera”, expuso Moncloa. Los 1.000 millones restantes se destinarán a préstamos, “capital u otros instrumentos financieros” para empresas viables que no pueden acceder al fondo para empresas estratégicas.

30% de caída de la facturación

También se conoce que las pymes y autónomos que opten a las ayudas directas han de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y demostrar caídas de su facturación de al menos el 30% durante el año pasado. Las ayudas que perciban podrán cubrir hasta el 40% de ese agujero en el caso de micropymes y autónomos, y el 20% para el resto; “con una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva. El resto de empresas recibirán entre 4.000 y 200.000 euros. Las subvenciones tienen “carácter finalista”, se emplearán para pagar deudas con “proveedores y arrendadores, suministros, salarios” y para reducir “la deuda financiera”. Quienes las perciban no podrán cesar su actividad hasta al menos junio del año próximo.

Las empresas recibirán hasta el 40% de los ingresos perdidos a lo largo del pasado año

A partir de ahí, las dudas se imponen. La ministra Nadia Calviño no respondió cuando se le preguntó por el tiempo que pasará hasta que las regiones reciban el dinero. Ángel Víctor Torres señaló que a Canarias le tocará algo más que a Baleares, porque los 2.000 millones se reparten “por la pérdida de afiliados a la Seguridad Social”. Sin embargo, la caída es mayor en el archipiélago mediterráneo (-6,44%) que aquí (-6,08%).

“Madrid responde a la petición que hemos realizado de un plan específico para Canarias” Ángel Víctor Torres - Presidente de Canarias

Por ello, tanto partidos políticos en la oposición como patronales optaron por la prudencia hasta leer hoy el Boletín Oficial del Estado. “Bienvenidas sean aunque lleguen tarde”, señaló el secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo sobre las ayudas directas. “Un poco tarde”, admitió Román Rodríguez en cuanto al reconocimiento por parte de Madrid de la especial afección de la pandemia en el Archipiélago.

La demora también fue objeto de crítica por parte de la presidenta del PP en Canarias, Australia Navarro, que ya no se fía de lo que pueda ocurrir más allá de las comparecencias públicas. “¿Dónde está el plan de rescate del turismo que anunció en tres ocasiones la ministra Reyes Maroto?”, ejemplificó. Siempre partiendo de que 7.000 millones “son insuficientes” para tapar el agujero.

José Carlos Francisco recordó que cada mes “el sector hotelero pierde 800 millones de euros de facturación”. Tanto él como su homólogo en la CCE manifestaron sus dudas sobre la existencia de muchas empresas que deban dinero a proveedores pero estén “al día con la Seguridad Social”.

Nadia Calviño no aclara cuánto tiempo habrá que esperar para que llegue el dinero

Desde Ciudadanos, Vidina Espino, aparte de saludar la llegada de los fondos, advirtió de que ya son muchas las ocasiones en que se han “escuchado grandes cifras que después no llegan a la gente”. En esa línea, Clavijo añadió que no es la primera iniciativa que se aprueba “y la realidad no se corresponde con el titular”.

PREGUNTAS DESTACADAS

¿Quiénes pueden optar a las ayudas?

Autónomos y pymes cuya facturación descendió al menos el 30% durante el pasado año. Tienen que estar al día de pagos con la Seguridad Social.

¿Cuánto recibirán?

Los autónomos que tributan en régimen de estimación objetiva recibirán 3.000 euros . El resto de empresas recibirán entre 4.000 y 200.000 euros, según las estimaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Economía,

¿A qué sectores van dirigidas las ayudas?

En una somera enumeración, el Gabinete de Pedro Sánchez nombró hostelería, restauración, aquellos que han podido acceder a los ERTE ampliados y otros especialmente afectados por la pandemia. En números redondos, en torno a un centenar de actividades.

¿Qué podrá pagarse con ellas?