Jorge Hodgson: “Las ayudas, si es que llegan, van a pillar a muchas empresas cerradas”

“Aún no han sabido dar en el clavo”. Este es el análisis abreviado con el que Jorge Hodgson, asesor financiero, define el ciclo tan adverso por el que están pasando pymes y autónomos de las Islas. El paquete de ayudas, las que acaba de anunciar Madrid y las que gestiona el Ejecutivo liderado por Ángel Víctor Torres, son un laberinto al que no todos tienen acceso y los cambios generados en los ICO posicionan a los emprendedores en un escenario inundado de dudas.

Que la banca elevara los tipos de intereses por ampliar el plazo de los créditos del ICO era algo que estaba cantado.

Cada banco es hijo de su madre y de su padre, pero no deja de ser increíble que en las circunstancias en las que nos encontramos se incrementen las comisiones y los tipos de interés en las operaciones de préstamos que superen los 800.000 euros. Salvo excepciones (CaixaBank, Bankia y Sabadell ya han anunciado que no harán esas revisiones), aplicar ese punto y pico de aumento supone un enorme desgaste para los profesionales que no han tenido más remedio que recurrir a esta vía con tal de mantenerse con vida durante la crisis.

¿Vamos, en pocas palabras, que están en un callejón sin salida?

Sin duda... ¿Por qué no nos dejamos de tonterías y el Gobierno central, con todas las ayudas que anuncia, no da un paso al frente y se hace cargo de esa subida de comisiones e intereses? Con qué moral le dices a un cliente que está sufriendo unos problemas de liquidez asombrosos para salir adelante que este es el coste del aval. Me llama la atención que este no sea un asunto a discutir en las infinitas reuniones que se organizan para hablar de los planes de ayuda.

¿Eso por no hablar de la enorme cantidad de tecnicismos y variables que existen para saber en qué punto se encuentra un empresario a la hora de solicitar las ayudas?

Esa es otra (silencio)... Todos los días llegan empresarios al despacho a pedirnos ayuda porque tienen la sensación de que los han dejado tirados; abandonados en medio de un laberinto de conceptos y fórmulas que no entienden y, sobre todo, que nadie les explica. Cada banco maneja unas claves específicas a la hora de trabajar con los créditos ICO. Algunos solo se limitan a decirte que entres en una página web y te busques la vida como mejor puedas. Hay un número importante de empresarios y pymes que se han quedado fuera de juego por falta de información.

¿Eso no es una “selección natural” o cribado de empresas y autónomos?

Si no estás en el día a día y manejas una información precisa es difícil mantener el pulso de una realidad cada vez más compleja. El problema es que la liquidez ya se ha acabado y ahora resulta extremadamente duro tener que negociar con un banco las distintas variables que se dan en un préstamo ICO. En cada operación hay media docena de documentos diferentes sobre la mesa y conocer cada una de sus interioridades requiere de una formación amplia y precisa.

Sin restar el “salvavidas” que estos canales de financiación han supuesto para muchos emprendedores que estaban en las últimas, da la impresión de que nos encontramos en un círculo vicioso; atrapados en la idea de que “estos es pan para hoy y hambre para mañana”.

Es eso, exactamente eso... Acaban de aprobar en el Congreso unas ayudas (mil millones de euros a fondo perdido para pymes y autónomos de Canarias) que van en tres direcciones: ayudas directas a las empresas para cubrir sus costes fijos, reestructuración de los ICO y la opción de controlar el capital de las compañías desde dentro. O nos dejamos de boberías o se queda mucha gente en el camino.

¿En qué sentido?

Hagamos lo que llevan haciendo desde hace meses varios países europeos: ¿Usted cuánto cayó el año pasado en ventas; cuál fue el impacto de todas esas pérdidas? Un millón de euros, pues tenga el 20 o 30% de esa cantidad. Lo que da risa son las ayudas que ofrece el Gobierno de Canarias, que van de los 1.063 a los 25.000 euros. Parece que estamos jugando al LEGO o a los Playmobil. ¡Seamos más serios! Los políticos deben arremangarse, bajar al barro y conocer un poco mejor nuestra realidad económica, que por cierto es bastante catastrófica. ¿Usted sabe cuánto puede costar traer un contenedor de carne a Canarias?

No.

Pues el triple del máximo de las ayudas que el Gobierno de Canarias puede dar a una pyme o un autónomo. Hay emprendedores que ya no saben qué hacer para llegar al día siguiente y están sufriendo el apalancamiento de los políticos.

¿El escenario es desolador?

Toda una bomba de relojería... Se agota el dinero, la finalización de los ERTE va a colocar a un millón de personas en una posición extrema –Canarias es la comunidad más afectada– y los despidos están a la vuelta de la esquina... El problema no es ahora, el estallido comenzará en el tercer o cuarto trimestre de este año. Todo eso del Plan Activa y Plan Reactiva está muy bien (dentro de lo que cabe), pero dónde están las ayudas a las pymes y a los autónomos.

¿Llegan tarde?

Tarde no, lo siguiente... Las ayudas, si es que llegan, van a pillar a muchas empresas cerradas. La mayoría de los datos de empresas y autónomos que se remiten a los bancos del ejercicio 2020 están en pérdidas y así es muy difícil acceder a líneas de crédito que sean más o menos rentables. Hace unos días uno de mis clientes me dijo que su banco le había renovado una póliza con un aumento del interés al 7% y la única respuesta que le dieron fue. “Esto es lo que hay, si lo quieres bien y si no también”.

¿Las reservas anímicas de los empresarios están en reserva?

Hay muchos que no han podido remontar el vuelo después de recibir dos ICO... Se les han agotado los recursos y, sobre todo, las ideas para reinventarse en un escenario dantesco. Las cifras de los concursos de acreedores en Canarias son desorbitadas y ante ese panorama resulta heroico mantener el ánimo intacto. Estamos ante una debacle económica sin precedentes. O dejamos a un lado la demagogia política o nos encaminamos a un futuro desolador.

Con las ayudas, las de allá y las de aquí, en veremos y un escenario económico tan desalentador, ¿cómo arreglamos esto?

Si se aceleran los tiempos de vacunación tendremos una oportunidad de salir antes de este embrollo. Para una comunidad que depende tanto del turismo los plazos en los que nos movemos son lentos... Esto es una cuestión de confianza y, por lo tanto, si ofrecemos seguridad a los mercados turísticos internacionales y se reactiva el sector saldremos de una situación que en el caso de las Islas es mucho más dramática que en otros puntos del país. Nuestra única apuesta ha sido el turismo y llevamos años encadenando noticias en clave negativa. Nadie puede poner en duda ya que nuestro sistema económico necesita una revisión en profundidad.