La casa perfecta para el estudiante de 21 años, Yeray Perdomo, sería con un salón amplio que contara con un sillón cómodo y una tele. Una cocina grande donde poder cultivar su pasión por la cocina y una terraza para coger el sol y tomarse el café. Mientras lo cuenta por teléfono está sentado en su piso de alquiler en Finca España, sin terraza y con una cocina pequeña que no tiene microondas.

Este estudiante tinerfeño compagina los estudios de técnico superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear con trabajos a tiempo parcial como profesor particular y cuidador de personas mayores. Recibe una paga de orfandad que destina íntegramente a pagar el alquiler y el resto de gastos los cubre con los trabajos que realiza. “Muchas veces he tenido problemas para pagar el alquiler y me he visto obligado a vender objetos de valor y trabajar más horas”, expresa Yeray.

“Los precios son caros; muchos arrendadores se aprovechan de los estudiantes”

Yeray se independizó a los 18 años y desde entonces ha compartido piso. Primero fue a una casa en La Laguna, de la que se tuvo que marcharse porque el casero pretendía subir el precio. Y a partir de entonces, ha ido de piso en piso buscando los mejores precios que se ajusten a su limitado bolsillo. En 2020 se mudó cuatros veces. “Me costó encontrar piso. Los precios me parecen desorbitados. Muchos arrendadores se aprovechan de la situación de los estudiantes para inflar los precios”.

El estudiante tinerfeño nunca ha podido costearse un piso por su cuenta. Afirma que aunque tiene beneficios como conocer gente nueva, compartir piso es “complicado en ocasiones”. “No puedes adoptar tus normas, no tienes privacidad y estás siempre pendiente de no molestar a las otras personas”, expresa Yeray, que por estas razones le gustaría ser propietario de una casa algún día. Un sueño que por lo pronto parece inalcanzable.

Ve un objetivo lejano poder comprar porque la situación social y económica de la Isla no es la adecuada. “Los bancos han endurecido las condiciones para conceder préstamos y es muy difícil encontrar un trabajo fijo para poder ir ahorrando. Ahora es mucho más difícil comprar una casa que antes”. En Tenerife 7 de cada 10 jóvenes está en paro, el número de los que ni trabaja ni estudia ha aumentado y encontrar trabajo fijo es más complicado que hace años. Este cóctel de datos fomenta que los jóvenes que deciden independizarse se decanten por el alquiler antes que hipotecarse durante años.

Pero no es un fenómeno ocasionado a raíz de la pandemia. Desde la crisis del ladrillo que sacudió a España a partir de 2008, la tendencia del alquiler no hace más que aumentar. Según el Plan de Vivienda de Canarias de 2020-2025, podría estar detrás un factor psicológico. La generación que presenció el medio millón de desahucios que se produjeron en España no quieren sufrir las mismas consecuencias ante los imprevistos de la economía.

Yeray Perdomo admite que seguramente volverá a mudarse “dentro de poco” porque quiere seguir formándose fuera, lo más probable que en Madrid. Finalizará unos estudios universitarios y buscará un trabajo para costearse el alquiler. Nada distinto a lo que lleva haciendo desde hace cuatro años.