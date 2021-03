El Cabildo de Tenerife retrasa durante varios meses, entre tres y seis como mínimo, según las fuentes consultadas, su entrada en la aerolínea canaria Canarian Airways. Para la futura participación en la compañía se mantiene la partida de 700.000 euros comprometida en el presupuesto de este año. El presidente Pedro Martín explicó que la tramitación será “larga y garantista” con los informes preceptivos de las áreas hacendística y jurídica. Anuncia hasta tres plenos y un acuerdo del Consejo de Gobierno previos al proceso de compra de acciones, en principio del 25% de la empresa.

Canarian Airways es una aerolínea promovida por hoteleros de Tenerife y de La Palma que tiene como operador a One Airways. Esta compañía no cuenta a día de hoy con el Certificado de Operador Aéreo (AOC en sus siglas en inglés) para volar con un Airbus 319, el modelo de aeronave con el que quiere operar. El AOC actual sólo la habilita para trabajar con avionetas de la familia Cessna. One Airways tampoco dispone de la licencia de explotación tipo A. Por lo tanto cualquier programa o planning de operaciones está supeditado a la consecución de los dos permisos:_el AOC y la licencia.

Martín explica que el proceso que se alargará durante meses. Son necesarios informes de distintos departamentos e, incluso, la justificación del interés público de la entrada en la compañía aérea. Hasta tres sesiones plenarias y la aprobación del Consejo de Gobierno antes de culminar el expediente de participación. El presidente subraya que “esta iniciativa debió tomarse en el pasado” y que “con el tiempo se verá cual es la participación del Cabildo”. Adelanta que están cerrados los slots (permisos para despegar y aterrizar) y revela incluso los primeros cuatro destinos de la península:_Madrid, Barcelona, Bilbao y Vigo.

Llegada en junio

Martín glosa el cronograma de los próximos meses, según los informes que ha remitido la propia compañía. Esta última espera obtener a finales de abril el Certificado de Operador Aéreo para vuelos de más de 19 pasajeros.

Canarian Airways tiene prevista la llegada de su primer avión en junio. Se trata un Airbus A-319 procedente de Dinamarca. Tras el pintado, el preceptivo manualde vuelo y el resto de requisitos espera que las ventas online se puedan poner en marcha a finales de abril. Anticipa incluso los primeros vuelos en julio a pesar de sus carencias. Zaida González, portavoz del PP, dijo de “absoluto descontrol o de falta de información sobre la hoja de ruta”, y sentencia: “No hay ni siquiera expediente abierto. Apenas una Memoria de Turismo de hace unos días. Hemos preguntado y se pasan la pelota. De Turismo a Hacienda y de Hacienda a Turismo. Venden humo”.

El portavoz de CC, Efraín Medina, por su parte, asegurado el apoyo a cualquier iniciativa que favorezca la conectividad de Tenerife. Pero asegura tener “dudas con esta línea aérea”. La metáfora de un sueño le sirve para advertir a Martín de “el peligro que supone salir en las fotos con algún compañero de viaje incómodo”. Medina pide a Aena que “lo mucho que gana con algunos de los principales aeropuertos del país revierta en esta tierra en mejores infraestucturas”.