José Manuel Rodríguez Moral: “Para muchos, la ‘paga de Hacienda’ será este año pagar a Hacienda”

José Manuel Rodríguez Moral (Gijón, 1950) es un economista formado en Deusto. Hace dos decenios decidió instalarse en Canarias, donde ejerce su profesión que, entre otras cuestiones, le lleva al asesoramiento fiscal. Sostiene que se podría haber adoptado alguna medida para evitar a decenas de miles de canarios el susto de tener que pagar este año a Hacienda pro vez primera en mucho tiempo. Puntualiza, no obstante que no se trata de una disfunción de la Agencia Tributaria, organismo al que considera como el mejor dotado administrativa y tecnológicamente. El Sepe, en su opinión, se queda lejos de ella.

¿Se va a liar una buena con la Declaración de la Renta este año?

Entiendo que sí y eso que no ha cambiado casi nada en el impuesto con respecto al año pasado. Los que nos han cambiado la vida son la pandemia, la crisis económica y el cerrojazo de muchas actividades económicas.

Los ERTE.

Claro, ha habido miles de trabajadores que han ido a un ERTE, cuando no al paro. La mayoría de ellos están acostumbrados a hacer la Declaración de la Renta muy pronto porque así tienen la paga de Hacienda. La gran mayoría vive al margen de los ingresos brutos y las retenciones que todos los meses se les hacen para el IRPF y la Seguridad Social. Hacen la declaración, les sale a devolver una cantidad y fenomenal a las puertas del verano.

¿Qué cambia ahora?

Que todos los años ha habido un solo pagador, la empresa, y en 2020 a los afectados por un ERTE o el desempleo también les ha pagado el Sepe (Servicio Estatal Público de Empleo). El límite a partir del cual hay que declarar con solo un pagador es de 22.000 euros brutos recibidos al año, pero si hay dos pagadores, baja a 14.000; basta con que uno de ellos abone más de 1.500 euros. Es decir, son muchos más los que van a tener que declarar esta vez.

¿Por qué muchos van a tener que pagar en lugar de que Hacienda les devuelva?

Porque el Sepe no hace retenciones a menos que abone más de 14.000 euros en el año, que no es el caso de la grandísima mayoría. Ahora toca declarar y poner en manos de la Agencia Tributaria todas esas cantidades que no se han retenido. Le pongo un ejemplo. Un trabajador que percibe 18.000 euros brutos al año tiene unas retenciones y lo más normal es que Hacienda le devuelva dinero; no tiene por qué declarar, pero como le sale negativa, decide presentarla. Sin embargo, este año, si ha estado en un ERTE, no ha llegado a esa cantidad de 18.000 euros y, además, una parte se la pagó el Sepe, que no retiene. Como son dos pagadores, está obligado a declarar, ha ingresado menos y, casi seguro, le va a salir a pagar.

¿Importes elevados?

En el contexto en el que estamos hablando, digamos que importes serios, altos. Va a ser un verdadero drama para quienes han estado, o están aún, en un ERTE. En lugar de la paga de Hacienda igual este año tienen que pagar 900 euros, 1.000 o más, y es una faena para un trabajador humilde.

¿Pero este año se paga más?

No, en absoluto. Este es tan solo el momento de la liquidación. Si se ha pagado de más durante el año, te devuelven; si has pagado de menos, tienes que abonar más. Si el Sepe no ha practicado retenciones, a los ciudadanos les ha llegado una suma que en parte es de Hacienda, que ahora la reclama. Esa es la teoría, que no admite dudas, pero llevémosla a la situación real de una persona que perciba 12.000 euros al año y ahora tenga que pagar. Con el añadido de que si trabajara en un solo sitio no estaría obligado a declarar.

Entonces pagaría menos al fisco.

No. Lo que ocurriría es que esa única empresa para la que trabaja ya le habría hecho las pertinentes retenciones en la nómina, él ya habría pagado así a Hacienda. El problema no es de concepto. Como le digo, la tragedia es haber cobrado menos el año pasado, estar obligado a declarar y encima tener que pagar, pero no porque este año se hayan incrementado las obligaciones con Hacienda, sino porque no ha habido las habituales retenciones por parte de uno de los pagadores.

¿Falta educación fiscal entre la ciudadanía?

Claro. Aplicando la norma, las situaciones del año pasado y el anterior son exactamente iguales. Sí es cierto que muchísima gente está acostumbrada a negociar por el neto, no por el bruto. Parece que importa poco que haya retenciones o de cuánto sean estas. Ahora, cuando se mueven las retenciones y llega menos dinero a sus manos, el trabajador protesta o todo lo contrario si se reducen. Lo que no cambia es que después pasará el rodillo Hacienda.

Nuestro trabajo tiene que ser por algo, no porque se pongan puñetitas a los ciudadanos

¿El sistema de retenciones es bueno?

Es bastante neutro y bien hecho. Si los ingresos provienen de una única empresa, lo normal es que la declaración salga neutra o algo a devolver, bien por una adquisición de vivienda que viene de atrás, bien por un plan de pensiones... Claro, con un trimestre con el pagador habitual y otros tres con dos pagadores y uno que no retiene, sale a pagar seguro.

A pesar de tener menos ingresos que en años anteriores.

Sí. Yo entiendo que se trata de una situación excepcional y se podría haber hecho algo al respecto. Claro, estamos hablando de cosas que influyen en los presupuestos.

¿Qué se podría haber hecho?

Bueno, igual que se dotó a los ERTE de una casuística específica para defenderse de la pandemia, se podría haber aprobado alguna norma para suaviza la situación a la que se van a tener que enfrentar tantos ciudadanos.

¿Qué sentido tiene que no haga retenciones el Sepe?

No son las mismas retenciones cuando tienes un contrato por tres o seis meses. El cálculo es diferente a si trabajas todo el año para una misma empresa, que permite ajustar. Cuando es menos tiempo, se hacen retenciones parciales, que no siempre son acertadas. Le hablo de empresas para que entienda la dificultad de retener que afrontaría el Sepe. No obstante, como le decía, las circunstancias son excepcionales, ¿por qué no haber dicho al Sepe que practicara las mismas retenciones que venía teniendo el trabajador? Pero no creo que estuviera por la labor, bastantes problemas administrativos tiene ya y ahora, encima, el hackeo de sus ficheros.

¿Y rebajas fiscales?

Pues como el resto de ayudas, por qué no. Pero fíjese que en este país hay muchas medidas, pero fiscales jamás. Se han movido algunos plazos, pero rebajas de impuestos, aunque fueran muy coyunturales, apenas se han visto.

Hablemos ahora de quienes han recibido más dinero del que les correspondía del Sepe. ¿Cómo les influye esa demasía de cara a la declaración?

Hay dos posibilidades, que el Sepe lo corrija a tiempo y se regularicen esas situaciones o que no lo corrija pero al menos lo justifique, que cada contribuyente tenga claro qué cantidad de dinero no es suya. Personalmente, pondría lo que he cobrado y cuando me llame Hacienda se lo justifico, pero eso es un problemón para la gente de la calle, que no tiene conocimiento fiscal suficiente.

¿Va a crecer el negocio para ustedes los asesores?

El otro día escuchaba a alguien de Hacienda diciendo que los afectados fueran a un asesor. No tiro piedras contra mi tejado, pero hay mucha gente que no tiene ni dinero ni tiempo. Esto se tiene que solucionar con un procedimiento administrativo que sea sencillo. Es una corrección de datos, aunque sea en el último minuto. Pienso en todos esos ciudadanos que van allí a que les hagan la declaración y por más que digan que hay una parte de los ingresos que van a tener que devolver al Sepe, quien les atienda va a poner la cifra que tenga registrada, ninguna otra.

También hay a quienes el Sepe les debe dinero. ¿Qué pasa con ellos?

Eso no sé cómo lo van a hacer. Si los computan este año como atrasos del año anterior, también es un engorro. Hablamos siempre de que no se trata de pagar más dinero ni nada así, pero la carga burocrática que se deposita sobre la masa trabajadora es excesiva. Habrá que hacer declaraciones complementarias y lo mismo te encuentras con que tienes que pagar la mitad de los atrasos porque estás corrigiendo toda la declaración del año anterior. Y otra vez lo mismo, tendrán que contar muchos de ellos con un asesor. Nuestro trabajo tiene que ser por algo, no porque la Administración ponga puñetitas que obliguen a los ciudadanos a venir a vernos.

¿Por qué no se cruza la información entre Sepe y Agencia Tributaria?

Ese no es el problema, claro que la cruzan. La Agencia Tributaria estatal es el organismo de este país que mejor funciona administrativa y tecnológicamente. Ya el Sepe no funciona tan bien y la Seguridad Social, ni le cuento.