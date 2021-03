Europa sopesa rutas alternativas por Canarias ante el colapso de Suez

El puerto de La Luz y Las Palmas es una de las opciones que manejan las autoridades portuarias europeas y españolas para atajar de forma provisional la crisis provocada por el accidente del Ever Given, un gigantesco buque portacontenedores, en el canal de Suez y que amenaza con millonarias pérdidas en el comercio mundial durante varias semanas. Así, además de los efectos negativos que ya se notan en el tráfico de contenedores hacia los puertos de destino, se suma el encarecimiento del precio del petróleo en los mercados, con el Brent, referencia de Europa, en 64,46 dólares y el de Texas, en 60,97. Según los datos de Leth Agencies, del total de barcos parados, 64 son buques de diferentes productos, además de 22 petroleros y 53 portacontenedores, siendo el canal una de las vías preferenciales de las mercancías entre Europa y Asia.

Ante esta situación, los gabinetes de crisis se han puesto en marcha tanto en puertos como en las empresas dependientes de los suministros asiáticos. La ruta alternativa supone rodear África por el cabo de Buena Esperanza y añadir entre ocho y 12 días a la singladura. Esta ruta se usó con motivo de la guerra árabe-israelí del año 1956; para evitar los ataques de piratería somalí y después de la crisis económica del año 2008, cuando algunas navieras transitaban para evitar el pago del peaje del canal de Suez.

Mientras los principales puertos de la Península sufren ya pérdidas por retrasos en sus suministros, en Las Palmas se atiende a llamadas de información sobre suministro de combustibles, fodeos, y logística del transporte en general, asi como de reparaciones.

El presidente del puerto de Algeciras Gerardo Landaluce explico ayer a Efe que se está ya abriendo la ruta alternativa que pasa por desviarlo todo por el cabo de Buena Esperanza en África y las primeras consecuencias es que tres buques de Maersk que tenían prevista la escala mañana no van a poder llegar.

Barcelona opera con normalidad aunque su presidenta Mercé Conesa teme retrasos en el suministro. RTVE informó ayer que España, que recibe el 15% ede su petroleo por esa ruta, perdía ya 8.300 millones de euros díarios en mercancías al romperse la cadena logística y provocarse retrasos en los suministros. El barco, que encalló el martes ha bloqueado el tránsito y cada día aumentan las colas de embarcaciones entre el mar Rojo y el Mediterráneo. La naviera Maersk cifra en al menos 200 los buques que están atrapados en Suez.

Uno de los primeros efectos del accidente ha sido estos días el incremento de los precios del petróleo. El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo y referente en Europa terminó ayer en el mercado de futuros de Londres en 64,46 dólares, un 4,59 % más que al finalizar la sesión anterior.

En Valencia el comercio exterior agroalimentario valenciana, el sector de la automoción (Ford Almussafes) y sus componentes, así como el transporte de petróleo y gas sufren atrasos en sus envíos y recepciones

La propietaria del ‘Ever Given’ confía en que esta noche se logre desencallar el barco en el canal

Las últimas informaciones procedentes de la zona apuntan que al menos ocho remolcadores trabajan para reflotar el Ever Given. El objetivo es aligerar el peso del buque con la esperanza de aprovechar una subida de marea relevante prevista para el próximo fin de semana. Se han vaciado parcialmente los tanques de combustible, se ha reducido el lastre de agua y se está reubicando la carga para facilitar el desbloqueo del bulbo de proa, encastado en la ribera arenosa del canal. Se esperan vientos de 80 kilómetros por hora en los próximos días, lo que podría dificultar las operaciones.

La empresa japonesa propietaria del Ever Given afirmó ayer que aspira a desencallarlo hoy en colaboración con las autoridades locales. La firma nipona de transporte marítimo Shoei Kisen explicó ayer que trabaja en cooperación con la Autoridad del Canal de Suez y con las otras empresas responsables de las operaciones del buque para retirar la tierra en la que ha encallado la proa del Ever Given, una tarea “que aún está en marcha”.

El presidente de la empresa, Yukito Higaki, señaló que se está empleando “maquinaria adicional de dragado” con el objetivo de liberar el buque “hacia la noche del sábado”, según horario japonés, en su comparecencia ofrecida en Ehime (sudoeste de Japón), donde tiene su sede Shoei Kisen.

Una portavoz de la empresa confirmó que Shoei Kisen está asegurada como propietaria del portacontenedores, ante las posibles demandas que podría afrontar debido a las interrupciones del transporte marítimo causadas por el incidente en el canal de Suez.