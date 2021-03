La pérdida del diferencial fiscal pone en riesgo el cine internacional

Series y películas internacionales corren el riesgo de no rodarse en Canarias pese al interés de las productoras porque no se ha corregido en la ley el diferencial de las Islas con respecto a la Península en los incentivos fiscales al cine. El diferencial de Canarias es de un 80% superior en las deducciones con respecto al resto del territorio nacional. En 2014 se estableció la deducción general en tres millones de euros y posteriormente en la ley del REF se fijó en 5,4 millones, un 80% por encima.

En un decreto de mayo del año pasado de medidas contra el Covid se modificó el Impuesto de Sociedades y se incrementaron las deducciones en el territorio común hasta los 10 millones por proyecto cinematográfico pero no se cambió la ley canaria, por lo que en las Islas la bonificación máxima sigue siendo de 5,4 millones mientras que en la Península es de 10 millones. Esta situación contradice el derecho de Canarias de contar con el diferencial fiscal del 80% superior al general que le corresponde por ley y, casi un año después, sigue sin corregirse pese a las peticiones realizadas por la Comunidad Autónoma al Gobierno central y del sector audiovisual de las Islas.

El abogado Jaime Sanz, experto en incentivos fiscales a las producciones cinematográficas, advierte de la necesidad de que en cualquier modificación legislativa del Consejo de Ministros se varíe la bonificación fiscal al cine ante el riesgo de perder producciones millonarias. Se tendría que cambiar los 5,4 millones que figuran en el REF hasta los 18 millones de euros, que es el 80% más de los 10 millones que hay en la Península. Un ejemplo es la serie Foundation que ha empezado a rodarse en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura y cuyos productores han advertido con irse de las Islas por este motivo.

El abogado Jaime Sanz advierte que los productores de ‘Foundation’ amenazan con irse

Según Sanz, la productora ha mostrado su malestar porque las deducciones que les habían prometido para rodar en las Islas esta serie internacional no llegan. “A ver quién se atreve a invertir en un rodaje de este tipo si no hay un incentivo que le atraiga, la norma sigue poniendo 5,4 millones pese a que Canarias tiene derecho a tener más pero los inspectores de Hacienda si no cambia la ley van a seguir aplicando la que hay”, lamenta.

Sanz recuerda que tanto el REF, como el Estatuto y la Constitución consagran el derecho de que Canarias debe contar con un diferencial más beneficioso que el del territorio común por la lejanía y la insularidad y esto se está incumpliendo desde mayo de 2020, sin que hasta ahora el Ministerio de Hacienda haya aprobado el cambio legislativo. El jurista señala que no hay especial dificultad en adaptar el REF porque se puede aprobar en cualquier Real Decreto en el Consejo de Ministros.

El problema radica, según Jaime Sanz, en que en 2014 se puso en la ley que el tope de deducción en Canarias se quedaba en 5,4 millones porque era el diferencial en ese momento, pero no se puntualizó que cada vez que se cambia en la Península hay que modificarlo en Canarias en un 80% más.

Además de Foundation, el abogado advierte que las expectativas de seguir captando rodajes de prestigio internacional se están poniendo en cuestión. “Imagínese que para una producción que cueste 50 millones no es lo mismo que la deducción sea de 5,4 millones que de 18 millones y si muestran interés compañías como Marvel o Universal a ver cómo les explicamos esta situación”, señala, lo que deja a Canarias fuera de grandes producciones.

En este sentido, el senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, logró el apoyo unánime en la Cámara Alta para “dar una mayor seguridad jurídica” a las grandes producciones cinematográficas internacionales que rueden en las Islas. Clavijo planteó así, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que el Estado “debe despejar dudas” y determinar si prevalecen los incentivos a estas producciones recogidos en la el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, que permite sumar, además, los recogidos en el Régimen Económico y Fiscal o los contemplados en la Disposición Adicional 14 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, que establece un tope de 5,4 millones de euros para las producciones que elijan Canarias para sus rodajes frente a los 10 millones de euros que percibirían si escogieran cualquier otro lugar en la Península.

La bonificación en las Islas está en 5,4 millones y debería ser 18, el 80% más que en la Península

Fernando Clavijo mostró su preocupación “por las consecuencias negativas que podrían estar generando estas dudas” y recordó que las Islas “se han consolidado en los últimos años como un plató de cine natural por su paisaje, clima, infraestructuras, conectividad pero, también, por los incentivos fiscales y por el impulso de herramientas como el REF”, cuya modificación en la pasada legislatura logró un salto cualitativo y cuantitativo en la llegada de grandes productoras a las Islas.

De esta forma, el senador nacionalista pidió al PSOE “una mayor seguridad jurídica”. Para ello, insistió en que “es necesario el pronunciamiento urgente en el plazo de un mes de la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda”.