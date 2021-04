José María Mañaricúa: “España ha sido incapaz de liderar la creación de corredores turísticos”

Lo que se ha salvado es gracias al turismo local, algo que ocurre desde la Navidad pasada. La ocupación de jueves a domingo de los hoteles que se mantienen abiertos ronda el 40%. Hemos visto que para Semana Santa no había movimiento y para abril, mayo y junio siguen sin entrar nuevas reservas. Para nosotros, el primer semestre del año está perdido, nuestra esperanza está puesta en la segunda parte del verano, aunque todo depende de que la población europea esté vacunada.

¿Se han visto obligados a ajustar los precios con respecto a años anteriores?

Todo el sector ha hecho descuentos de entre el 30 y el 40%, con respecto a 2019. Además, el turismo, al ser de cercanía, tiene estancias más cortas.

¿Cómo viven los cambios constantes en las medidas sanitarias y las restricciones?

La Unión Europea ha sido incapaz de tomar medidas comunes en base a criterios objetivos y tampoco ha sido capaz de establecer unos criterios entre los países miembros para poder viajar. El Gobierno de España ha sido incapaz de liderar en la UE la creación corredores turísticos seguros. España no ha llegado a ningún acuerdo bilateral ni con Reino Unido, ni con Alemania, ni con los países escandinavos. Europa se cerró al Reino Unido y no les dejan viajar ni con una PCR. Hay tanto descontrol de normativas en Europa, que es imposible viajar entre países miembros. Por esto, cansado de engaños, el sector turístico se encomendamos a la vacunación.

¿Qué tendrá que hacer Canarias para recuperar los 16 millones de turistas?

Vacunar a la población lo antes posible y recuperar la conectividad aérea. Hay que incentivar a las aerolíneas para que pongan asientos de vuelos a Canarias y, por otra parte, que el Gobierno de España presione a Aena para que baje las tasas aeroportuarias. Es necesaria una política excepcional para 2021 y 2022, con tasas a coste cero para incentivar la demanda. El sector hotelero ha tenido que reducir los precios un 30%, pero las tasas aeroportuarias apenas se han reducido un 3%. Los aeropuertos canarios son los más rentables de España y tienen que tener algún gesto con el sector e implantar políticas activas para atraer turismo. La gente está deseando volver, lo que necesitamos son asientos de vuelos. Para recuperar el sector turístico en Canarias tienen que rebajar las tasas aeroportuarias y hacer más competitivo el destino.

¿Cree que el pasaporte covid será un elemento clave para que el turismo vuelva a la normalidad durante el verano?

Si la población europea no está vacunada, para qué queremos un pasaporte. Tenemos que apostar por una vacunación diligente y veloz, es la única solución real.

¿Considera que las ayudas diseñadas para el sector turístico son suficientes?

El sector alojativo canario todavía no ha recibido ni un solo euro en ayudas. Tenemos sobre el papel las ayudas de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias con la que nos abonarán el equivalente al IBI de los complejos alojativos. Por otro lado, la Consejería de Economía está repartiendo las ayudas a las PYMES y nosotros vendríamos después, así que todavía nos queda un tiempo de espera por las ayudas. Por su parte, el Gobierno de España tiene que decir cuándo y cómo nos llegarán los 1.200 millones de euros para ayudas, que todavía no están ni en manos del Ejecutivo regional y lo vemos como algo muy lejano. Hasta ahora la única ayuda real han sido los ERTE, que sí que son una ayuda importante.

¿Qué pasará en mayo cuando se agoten los ERTE?

No dudamos de que el Gobierno de España extenderá los ERTE tanto tiempo como sea necesario.

¿El Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno regional están haciendo sus deberes?

Desde el inicio de la pandemia, la patronal turística está contenta con el Gobierno de Canarias, nos han tenido siempre en cuenta y hemos trabajado de la mano. El Ejecutivo regional siempre ha ido un paso por delante en aspectos como las PCR para poder viajar o los test de antígenos en los aeropuertos. Si bien, hay competencias que no son suyas y estamos a expensas en muchos aspectos del Gobierno de España y de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, quien ha demostrado una incapacidad absoluta y manifiesta. Maroto no ha tenido peso dentro de su gabinete y en Europa no ha sido capaz de liderar la industria del turismo, a pesar del gran peso que tiene España en este sector a nivel internacional.

¿El sector ha aprovechado la crisis para reinventarse?

Somos un sector de sol y playa puntero. El modelo turístico es el mismo, pero sí se ha replanteado la manera de comercializar el producto. El 70-80% de reservas se hacían antes a través de la turoperación, una cifra que ya había caído al 50% y que después de esta crisis parece que caerá aún más. Ahora se utiliza más la venta directa y online.

¿Cuánto tiempo estima que necesitará el sector para recuperarse completamente?

Los expertos aseguran que para volver a los datos de 2019 habrá que llegar a 2024. Yo entiendo que desde que el 80% de la población esté vacunada se empezarán a mejorar los datos del sector año a año. Será una recuperación progresiva, porque también hay que recuperar la conectividad aérea.

¿Se quedarán hoteleros atrás después de esta crisis?

En todas las crisis hay empresarios, empresas y trabajadores que se quedan atrás y esta vez no será diferente.