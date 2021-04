Las empresas no están obligadas a incluir en ERTE a los discontinuos

Las empleadas pedían que se declarara el despido, dado que el año pasado no habían sido llamadas a trabajar, como consecuencia de la crisis y la falta de actividad laboral provocada por el estado de alarma sanitaria. El juzgado ha denegado la petición de las trabajadoras, porque entiende que la empresa, dedicada al sector turístico, si no podía desarrollar su actividad, estaba justificado que no llamara a estas empleadas, a pesar de que llevaran muchos años vinculados al negocio durante la temporada. El magistrado sentencia que la empresa no estaba obligada a incluir en el ERTE a estos empleados, ni tampoco a realizar los llamamientos. Pero a pesar de ello, continúa vigente la relación laboral entre el empresario y los trabajadores temporales, de tal forma que se rechaza la posibilidad de declarar el despido, lo que hubiera supuesto la aplicación de indemnizaciones económicas.

No estar incluido en un ERTE no supone que el trabajador se quede sin protección laboral. Desde que el Estado declarara el estado de alarma, como consecuencia del contagio masivo del virus, se adoptaron una serie de medidas laborales para que ningún empleado se quedara sin ingresos económicos. Esta declaración se produjo cuando muchos trabajadores estaban terminando su periodo de desempleo y estaban pendientes de ser citados de nuevo para trabajar en la nueva temporada. Sin embargo, muchas empresas turísticas, ante el fracaso de la temporada por la falta de clientes, no tuvieron capacidad de llamar a estos empleados discontinuos, que al no trabajar la temporada, tampoco cotizaron el tiempo suficiente para volver a cobrar el desempleo.

La sentencia justifica que las empresas no llamaran a estos empleados la pasada temporada

Esta sentencia, en cierta forma, resuelve muchas dudas sobre la problemática laboral, tanto para las empresas, como para los empleados fijos discontinuos, que ha generado el estado de alarma. La práctica totalidad de negocios dedicados a la actividad turística en Mallorca se han visto afectados por una grave crisis, debido a la falta de turistas, o porque no se les permitía trabajar. Algunos empleados discontinuos decidieron demandar a sus empresas, solicitando que se declarara el despido. Así, podían romper la relación laboral con la empresa, en este caso turística, e iniciar una nueva etapa de trabajo.

Duración indefinida

El juez recuerda que los contratos de trabajo fijos discontinuos son de "duración indefinida". Existe un solo contrato, cuya ejecución se interrumpe al terminar el periodo de actividad. Sin embargo, que no se trabaje durante unos meses, no significa que durante este tiempo se rompa la relación entre empleado y empresa. "La relación subsiste, sin extinguirse, ni suspenderse". Es decir, aunque los trabajadores turísticos no hubieran sido llamados la pasada temporada por la situación especial que provocó el estado de alarma, no supone una ruptura con la empresa que les contrataba. La relación sigue vigente, aunque las normas laborales, según indica la sentencia, no obligan a los empleadores a incluir a estos trabajadores temporales en el ERTE. Estos empleados que no trabajan todo el año han de recurrir a otro tipo de subsidios laborales para asegurarse una ayuda estatal que evite quedarse sin ingresos económicos.