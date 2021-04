La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha informado este martes de que la ocupación turística en Semana Santa rondó como mucho una media del 40% en las islas.

Castilla, tras ser preguntada en el pleno del Parlamento por los efectos de la campaña dirigida a fomentar el turismo interinsular en la pasada Semana Santa, ha indicado que en 2019 se alcanzó el 90% de ocupación.

La ocupación ha sido desigual en las islas, dentro de cada una de ellas y entre los diferentes tipos de alojamiento, ha precisado Castilla, quien ha destacado la preferencia por el alojamiento rural.

Aunque se sabía que las previsiones para Semana Santa, cuando se decretó el cierre perimetral de todas as comunidades excepto Canarias, "no eran buenas", el Gobierno siempre tuvo claro que no podía dejar desasistido al turismo, el "motor económico" de las islas.

Ha lamentado que se tuvo que descartar el turismo peninsular, por lo que se hizo un esfuerzo promocional por captar el turismo interno de forma "realista", al asumir "unas claras limitaciones", pues la incidencia del virus "no era la suficientemente buena" y exigió aplicar "importantes medidas para evitar que se dispararan el número de contagios", en referencia a la necesidad de presentar PCR o antígenos para poder viajar.

En otra pregunta, sobre la participación de Canarias en Fitur 2021, Yaiza Castilla ha apuntado que se trata de una cita imprescindible que simboliza "el inicio del camino de la recuperación de la actividad turística".

Canarias acudirá, como en otras ocasiones, con una carpa de 1.427 metros cuadrados que servirá para presentar la oferta y ser un espacio de negocio para la industria canaria.