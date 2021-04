Tras el éxito de la venta de Canary Flash, líder de comida a domicilio en las Islas Canarias, a la multinacional Just Eat, Luis Hernáiz, se embarca en un nuevo proyecto: Guanxe.com

¿Qué datos los anima a pensar que el futuro del comercio minorista pasa por las ventas online en el Archipiélago?

Según datos del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI), el comercio electrónico B2C en 2019 en Canarias fue de 1.847 millones de euros, un 15% más que en 2018 y que supone casi un 4% del PIB regional. Aunque no tenemos datos oficiales, se estima que las ventas online en las Islas Canarias en el año 2020 superaron ampliamente los 2.000 millones. Si tenemos en cuenta que en 2014 las ventas online (B2C) en Canarias no alcanzaron los 450 millones de euros, estimamos que a medio/largo plazo las ventas online en el archipiélago seguirán creciendo de manera exponencial. Como ejemplo a destacar, tenemos el caso de Inditex que prevé que en 2022 su negocio online represente el 25% de las ventas totales.

¿Cuántos comercios canarios están incluidos en su página? ¿Cualquier comercio puede adherirse?

En la actualidad trabajamos con más de 40 empresas, comercios y distribuidores, ubicados en todo el archipiélago canario, aunque tenemos en lista de espera más de 200 solicitudes para ingresar en la plataforma. Estamos intentando agilizar los trámites en la medida de lo posible para añadir el máximo de vendedores en las próximas semanas y meses. Es una de nuestras prioridades ya que queremos aumentar rápidamente la oferta de artículos en nuestra web y al mismo tiempo colaborar con las empresas a abrir un canal nuevo de venta que les sume facturación sin rechazar sus canales tradicionales. Cualquier comercio o distribuidor puede adherirse a la plataforma mientras tenga los productos físicamente en Canarias, que todo su catálogo sea 100% original y que los artículos ofertados, así como los precios sean interesantes y competitivos de cara al cliente final.

¿Qué volumen actual tiene el negocio? ¿Cuánto pretenden alcanzar?

Ahora mismo estamos superando los 100 pedidos diarios y vamos camino de alcanzar el millón de euros de ventas en nuestro primer año de vida. Nuestras previsiones para este año 2021 son superar los 50.000 pedidos con una cifra de negocios por encima de los dos millones de euros. A largo plazo nuestro objetivo pasa por convertirnos en la mayor web de venta online de Canarias. Aunque conocemos las dificultades de lograrlo, porque competimos con las mayores multinacionales del mundo, esta circunstancia, lejos de disuadirnos, motiva al equipo de Guanxe.com. Contamos a nuestro favor que somos un player que juega a nivel local, en un ámbito geográfico muy acotado y particular, y conocemos muy bien el público al que nos dirigimos. A pesar de esto, somos conscientes de la diferencia abismal de músculo financiero que tenemos frente a dichos gigantes. Es por ello que mantenemos contacto con grandes empresas del archipiélago, que comparten nuestra visión y objetivos, para que apuesten por este proyecto. Estamos abiertos a compartir ventura con inversores canarios que crean en nuestra start up, que nos ayuden a lograr nuestros proyectos y al mismo tiempo creen riqueza, empleo y bienestar en el conjunto de la ciudadanía del archipiélago. También nos gustaría contar con el apoyo de las instituciones públicas, dado que el éxito de Guanxe, será el éxito de la economía isleña en general y del comercio canario en particular. Conocemos la sensibilidad del Gobierno de Canarias en este sentido. De hecho, se han emprendido varias plataformas con su apoyo técnico y económico, pero ninguna ha tenido éxito daba la enorme dificultad que conlleva el proyecto. Tenemos que ser conscientes que en Guanxe no se invierte en una idea, sino en un proyecto consolidado.

¿Cuáles son las categorías de productos mas demandas por sus usuarios? ¿Cuál es su producto más vendido?

Ahora mismo las categorías más vendidas son calzado, moda y electrónica. El producto más vendido con diferencia en 2020 ha sido un juguete sexual, el Satisfyer pro 2.

¿Somos conscientes los consumidores canarios de que adquiriendo a través de Aliexpress y Amazon estamos restando negocio al tejido empresarial de Canarias?

No solo restamos negocio al tejido empresarial, sino que las transacciones recibidas desde estas plataformas, no ingresan impuestos en Canarias, por lo que merman las posibilidades de gasto social en educación, sanidad o cultura, por ejemplo. Sin duda es uno de los motivos que nos impulsaron a crear Guanxe.com: Defender el comercio online en Canarias frente a las multinacionales del sector. Nuestro objetivo es convertir Guanxe en la plataforma de referencia de comercio en internet para consumidores y comerciantes locales y queremos hacerlo desde Canarias, alineados con las políticas públicas que promueven decididamente la creación de un mercado online regional. Algunos analistas pronostican que en 2030 el 50% de las ventas serán online. Si regalamos el control del comercio electrónico minorista en las Islas a gigantes como Amazon o Aliexpress, se destruirán miles de empleos locales ya que cuando un canario compre un producto de electrónica, un libro, o unas zapatillas, el vendedor será una empresa de fuera de Canarias. Si conseguimos entre todos que Guanxe.com sea líder en Canarias, cuando un consumidor compre un articulo online, tendremos garantizado que el vendedor sea una empresa local, de modo que, el empleo, la riqueza y los impuestos se quedarán en nuestras islas evitando una destrucción de empleo en el futuro. Canarias carece de industria. Por lo tanto, si el comercio lo dejamos en manos de empresas extranjeras, solo nos quedará el turismo, manejado con tours operators internacionales, y una agricultura cada vez mas escasa y residual. Ahora tenemos la oportunidad, en un cambio de paradigma de los métodos de compra a nivel mundial, de crear nuestro propio Marketplace en Canarias, haciéndonos dueños de nuestro futuro.

¿Es seguro comprar empleando el portal Guanxe? ¿Las marcas que promocionan son originales?

Guanxe solo trabaja con vendedores certificados que han pasado unos filtros de calidad. Todos los productos vendidos a través de la plataforma son marcas originales. De hecho, era una de las premisas que establecimos cuando creamos la web. Cuando compras en otros portales en ocasiones se venden falsificaciones. En Guanxe.com tienes la garantía que todo aquello que compras viene con la garantía legal que ofrece la marca. Y la cercanía de la empresa te permite interactuar, no con una maquina, sino con una persona que estará pendiente de tus necesidades y tus incidencias. Hay un aspecto a destacar que con Guanxe no hay sorpresas en el precio final. Sin aduanas. Sin portes. Sin gastos extras.

¿Cómo consiguen cumplir con los tiempos de entrega de 24/72 horas que promocionan en su web?

Al trabajar exclusivamente con vendedores canarios con tiendas, almacenes y stocks en el archipiélago, podemos garantizar unos tiempos de entrega muy por debajo de nuestros potenciales competidores. El equipo Guanxe es el mismo que logró liderar las ventas de comida a domicilio en Canarias, con la empresa Canary Flash, basando su éxito diferenciador en la rapidez y cumplimiento de los tiempos de entrega.