La sostenibilidad triunfa en las finanzas

La sostenibilidad y la rentabilidad son un binomio de éxito en las inversiones. Lograr una relación estable entre ambos elementos es el objetivo primordial de BBVA Asset Management (BBVA AM) –la gestora de activos del grupo– que lleva años trabajando para integrar la sostenibilidad en el proceso inversor y, a su vez, garantizar a los clientes un buen rendimiento financiero. La gestora de la entidad bancaria está comprometida con la inversión socialmente responsable y ha establecido unas bases que le permiten seleccionar las compañías por las que apostar, siguiendo criterios extrafinancieros. “No ser sostenible no es una opción”, asegura el director de Negocio de BBVA AM Europa, Luis Vadillo. Quien explica que este tipo de inversiones abarcan a todos los perfiles financieros, desde los más conservadores hasta los más arriesgados.