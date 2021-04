Termina la era de la segmentación -familia, deportes, naturaleza...- a la hora de promocionar el destino turístico canario y llega la de la dirigirse a cada individuo, cada cliente. "Nos enfrentamos a un nuevo ciclo turístico, más digital, con nuevos tipos de turistas y de negocios", afirmó la consejera de Turismo, Comercio e Industria del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla. La inversión es de 1,5 millones de euros y tiene por objetivo ofrecer a cada potencial visitante la información que demanda.

Ya no se conforman "con postales bonitas", advirtió la consejera. En el siempre competitivo negocio turístico se trata ahora de tocar la tecla exacta, de seducir con lo que busca cada integrante de la demanda y ofrecerle la información en el momento que ellos quieran; llevar el principio always on (siempre conectado) por bandera.

(Habrá ampliación)