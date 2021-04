La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que va a convocar a los agentes sociales para el día 6 de mayo a fin de iniciar la negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de mayo.

Díaz ha subrayado que los ERTE se prorrogarán de nuevo con la premisa de no hacer despidos, como en las anteriores ocasiones, y ha dado a entender que el esquema actual no sufrirá muchas modificaciones dado su buen funcionamiento. "Lo que funciona no se toca. Volver a abrir un debate sobre el mecanismo que queremos, no, lo que funciona, dejémoslo", ha apuntado.

La ministra, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha adelantado además que a día de hoy la cifra de trabajadores en ERTE alcanza los 650.000, de los que más de 200.000 son a tiempo parcial y los demás son ERTE de suspensión en sectores "muy tocados" por la crisis, como el turismo y su cadena de valor, la cultura y los transportes.

La vicepresidenta no ha dado una fecha sobre hasta cuándo se prorrogarán los ERTE, pero ha insistido en que, aunque la vacunación va muy bien, este mecanismo "continuará mientras sea necesario". "No cerremos la puerta porque nos podemos equivocar. Yo mando un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores, porque van a estar acompañados", ha señalado.

Mensaje a la banca

Díaz ha instado además a CaixaBank y BBVA a "repensar" los ajustes de empleo que han anunciado y a ponerse "a la altura de las circunstancias".

La ministra ha señalado que la prohibición de despedir para las empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) está operando en España, pero no en el caso de los bancos, que no se han acogido a ningún ERTE.

La ministra ha recordado que con la reforma laboral del PP se eliminó la necesidad de que un ERE contara con autorización administrativa, de forma que en ese sentido el Ministerio de Trabajo "no puede hacer nada", pero sí puede mediar. "Podemos mediar y eso es lo que haremos", ha dicho Díaz.

La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno "no comparte" los ERE anunciados por ambas entidades y, en el caso concreto de la nueva CaixaBank, fruto de la fusión con Bankia, no ve comprensible el ajuste de empleo si se tiene en cuenta que Bankia recibió 23.000 millones de euros en ayudas públicas.

"Y nos lo devuelve con procesos muy graves: despidos, un proceso de concentración bancaria y cierre de oficinas. El gobierno está involucrado en ello y las entidades financieras deben de repensárselo y estar a la altura de las circunstancias", ha subrayado.

Discrepa del PSOE en Madrid

Por otra parte, Díaz ha afirmado que no comparte la estrategia sobre impuestos anunciada por el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien ha dicho que en estos momentos de crisis no se plantea una subida impositiva en la región.

"Yo tengo una discrepancia con el señor Gabilondo en esto, y el Gobierno de España va a trabajar para ser europeos: España tiene una distancia de ocho puntos de presión fiscal con Europa, son miles y miles de millones de euros que son necesarios ahora mismo para abordar la crisis social que tenemos. Y esto no lo digo yo, lo dice el último informe del FMI", ha apuntado.

Díaz, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha indicado que en dicho informe, en contra de la línea que defiende el PP, el FMI pide subir el Impuesto sobre Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones.

En su opinión, más allá de la discusión de cuándo acometer los cambios tributarios, el debate no debe centrarse en si se suben o se bajan los impuestos, sino en quién los paga.

"Y la sensación y los datos que tenemos es que pagan impuestos en España las clases populares, las clases medias, los autónomos y las clases trabajadoras", ha afirmado Díaz.