El Archipiélago pierde 303 empleos al día en el primer trimestre del año

Cada día de los tres primeros meses del año se destruyeron 303 puestos de trabajo en Canarias. La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada ayer refleja que desde el final del pasado año hay 6.300 parados menos en el Archipiélago, pero no porque la crisis desatada por la pandemia dé ninguna alegría, sino porque se ha reducido en 38.800 el número de activos (personas que trabajan o que desean hacerlo pero no tienen dónde). El 93% de quienes han abandonado el mercado laboral de las Islas (31.500) son extranjeros de países que no pertenecen a la Unión Europea (UE).

Un total de 272.700 personas buscaban empleo en el Archipiélago al finalizar el primer trimestre de 2021, 57.400 más que doce meses antes. Ese aumento del 26,6% contrasta con el 10,2% registrado en el conjunto del país y vuelve a poner de manifiesto la especial incidencia que el parón de la economía tiene en Canarias por el letargo al que el coronavirus ha condenado al turismo.

En toda España, el número de desempleados asciende a 3,65 millones, lo que supone una reducción de 65.900 con respecto al inicio del año. También en este caso por la intensa pérdida de población activa (-203.310) y no por el incremento de los puestos de trabajo; se destruyeron 137.500 en los primeros noventa días del año.

También el ritmo de destrucción de empleo pone negro sobre blanco el tamaño del problema en Canarias. La pérdida de empleos en toda España en términos relativos entre enero y marzo fue del 0,7% y en las Islas, del 2,7%, como se encargó de señalar la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la pérdida de empleos en el Archipiélago “cuadruplica” la registrada en todo el Estado.