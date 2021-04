Jacinto Muñoz Yébenes tiene sus sedes en Tenerife y Gran Canaria y ámbito de actuación en las siete islas Canarias y en África. Hemos contactado con su gerente, Javier Rodríguez, para que nos contara algo más de esta empresa que lleva 55 años ofreciendo el mejor de los servicios del sector. “Los más de 55 años de existencia nos han permitido llevar un amplio programa de suministros de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes; iluminación, publicidad, interiorismo, diseño y un extenso abanico de aplicaciones. Todos los materiales de nuestro programa de suministros han sido cuidadosamente seleccionados entre los principales proveedores internacionales como pueden ser Bayer Material Science, Polycasa, PERSPEX, Panelais, Luz Negra y otras empresas de primer orden. Disponemos de 5.000 m2 de almacenes”.

Líderes en el sector

JMY es líder en el sector de la distribución de materiales tales como el metacrilato, el policarbonato, paneles sándwich y claraboyas. Distribuyen a todas las islas desde sus almacenes de Tenerife, en el polígono Industrial El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife, y de Gran Canaria, en el Polígono Industrial La Cazuela y es la única empresa canaria del sector con delegación en las dos provincias.

Servicio de Asesoramiento Técnico

JMY da servicio de asesoramiento técnico a sus clientes tanto de talleres como de obras así como estudios de proyectos de toda clase relacionados con sus materiales. Hacen entrega a domicilio en el mejor plazo del mercado. Es por ello, que nuestros clientes confían en su servicio y lo califican como excelente. Trabajan con las primeras marcas internacionales del mercado y la mejor calidad. “Con esto hemos conseguido que el servicio posventa se traduzca en una satisfacción absoluta del cliente. Y grupos como Bayer, 3A Composites (Polycasa, Perspex) y otros hayan confiado la distribución de sus productos en nuestra empresa”, nos comenta Rodríguez.

“La empresa está continuamente trabajando en incorporar nuevos materiales. Actualmente, estamos desarrollando con las fábricas productos más responsables y comprometidos con el medio ambiente cumpliendo con las normativas y aportando todos los Certificados Europeos”.

¿Cómo ve el sector actualmente con la pandemia? ¿Se ha resentido mucho su actividad?

“En un primer momento, cuando se decretó el estado de alarma salvamos esos meses gracias al metacrilato que se destinaba a mamparas de protección. Una vez puestas en casi todos los negocios y administraciones, hemos luchado para promocionar otras familias de productos que complementen la facturación para no presentar un ERTE y hemos mantenido todos los puestos de trabajo. Actualmente, el sector está deteriorado porque, como casi todo en Canarias, dependemos del turismo. Las expectativas son inciertas y siempre dependiendo de cómo se comporte la llegada de turismo a las islas, que hasta la pandemia era el motor de Canarias”.