Manuel Navarro: “El rescate a las empresas debe estar vinculado a mantener el empleo”

El líder de UGT en Canarias considera que los sindicatos han jugado un papel esencial en este año de pandemia en el diálogo social, tanto en las Islas como a nivel estatal. A partir de este Primero de Mayo las centrales sindicales quieren retomar con fuerza cuestiones como la derogación de la reforma laboral, la reforma de las pensiones o el salario mínimo. En el caso de Canarias, Manuel Navarro cree que puede haber un ‘subidón’ de la economía en invierno pero la verdadera recuperación será más lenta, por ello pide que el rescate de las empresas debe estar vinculado necesariamente al mantenimiento del empleo.

La crisis sanitaria puede acabar con la vacunación pero la crisis económica y social parece que no ha tocado fondo aún ¿Qué salida le ve?

Lo primero es que remita la situación sanitaria porque en caso contrario seguiremos en las mismas o peor. Es verdad que las previsiones sí nos hacen pensar que Canarias puede tener una especie de subidón económico por encima de otras comunidades. Esta subida irá en la línea de recuperar los puestos de trabajo que ahora están en ERTE, pero la mejora real de la actividad solo vendrá con la creación de nuevos puestos de trabajo. Somos optimistas pero también conscientes de que esto no va a ser tan rápido.

¿Qué esperan de los 1.144 millones de euros procedentes del Estado a las empresas?

Creemos que deben ser las ayudas que posibiliten el rescate de las empresas en situación precaria para que vuelvan a abrir las puertas con normalidad, por eso los sindicatos le pedimos al Gobierno que los criterios de reparto se decidan lo más rápido posible igual que las ayudas directas a los trabajadores en ERTE que ingresan por debajo del SMI. Además de la condición del 30% de pérdidas y que se abran a más actividades empresariales, una de las condiciones fundamentales es el mantenimiento del empleo porque si no los sindicatos no podemos permitir que las empresas se saneen con dinero público y después haya pérdida de puestos de trabajo.

“Las ministras de Economía y de Trabajo tienen criterios diferentes en la reforma laboral”

El Ministerio de Trabajo ha lanzado la idea de que los ERTE se conviertan en un mecanismo estructural para evitar una fuerte destrucción de empleo ¿los sindicatos lo ven viable?

Está claro que los ERTE han llegado para quedarse y cualquier empresa que, a partir de ahora, se encuentre en una situación recuperable en un tiempo determinado puede acogerse a los ERTE y UGT está de acuerdo en que se desarrolle de esta forma.

La pandemia interrumpió el diálogo social pero ahora han vuelto a exigir un cambio en profundidad de la reforma laboral y la patronal se opone ¿Este escenario puede acabar en conflictos laborales?

Los sindicatos nos estamos movilizando todos los días 11 de cada mes desde enero. Es verdad que el diálogo social ha seguido durante la pandemia pero hay tres aspectos que los sindicatos no vamos a permitir que no se pongan sobre la mesa de negociación otra vez. Los dos partidos del Gobierno se comprometieron a ello: derogar la reforma laboral, la modificación de la reforma de las pensiones de 2013 y la subida del salario mínimo interprofesional de 950 a 1.000 euros. Son tres pilares que los sindicatos no vamos a olvidar, será nuestro caballo de batalla en este Primero de Mayo.

Al margen de la negativa de la patronal ¿Ve predisposición del Gobierno para abordar la reforma laboral y las pensiones?

Tengo un criterio diferente. El Gobierno no creo que esté en contra de la reforma de las pensiones ni de la derogación de la reforma laboral, lo que pasa es que dentro del Gobierno hay criterios ideológicos diferentes porque la ministra de Economía tiene unos criterios muy diferentes a la ministra de Trabajo. Pero a nosotros lo que nos interesa es la versión oficial y es que el Gobierno ahora es reticente a cambiar la reforma laboral.

¿Temen que la salida de la crisis sea similar a la de la recesión de 2008?

La forma de actuar por parte de Europa ahora es diferente a la anterior crisis pero esperamos que al final la solución no sea volver a lo mismo, es decir, que se apueste por una inversión con fondos europeos que después sean pagados por los trabajadores. Creemos que el proceder de la UE y los gobiernos ha sido distinto.

¿Está funcionando mejor el diálogo social en Canarias que en Madrid?

El diálogo social en Canarias ha funcionado, todos hemos aportado nuestro granito de arena. Somos un referente en las propuestas que se han enviado al Gobierno central, hemos firmado un Plan de Reactivación o solicitamos la ampliación de los ERTE.

¿Cómo llegan los sindicatos a este Primero de Mayo, fortalecidos o debilitados?

Los sindicatos de clase si no somos útiles ahora no lo seremos nunca. Aquí tanto UGT como CCOO hemos estado a la altura.

AGENDA DEL PRIMERO DE MAYO

¿Dónde y a qué hora son las manifestaciones?

A las 11.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria el punto de inicio será el Parque San Telmo e irá por las calles Francisco Gourié, Munguía, Rafael Cabrera, Autovía, Muro y Obispo Codina para concluir en la Plaza de Santa Ana; a la misma hora en Santa Cruz de Tenerife arrancará desde la calle Méndez Núñez y seguirá por El Pilar, Villalba Hervás, San Francisco para finalizar en la Plaza de La Candelaria; en La Palma y en Lanzarote se optará por concentraciones también a las 11.00h frente a la Delegación del Gobierno en el caso de la capital palmera y frente a la sede sindical en Arrecife.

¿Con qué lema?

Los actos convocados se desarrollarán bajo el lema: “Ahora Sí Toca Cumplir. Un país en deuda con su clase trabajadora”,en una llamada de atención al Gobierno central.

¿Qué se reivindica?

Los sindicatos vuelven a la calle el Primero de Mayo después de que el año pasado la Fiesta del Trabajo se celebrara de forma virtual obligada por la pandemia. La principal reivindicación es exigir al Gobierno el cumplimiento de la agenda social, interrumpida el marzo de 2020 por el estado de alarma. Asimismo, se quiere homenajear a los trabajadores de los servicios esenciales durante la pandemia como sanitarios, empleados de supermercados y otros servicios públicos

¿Cuáles son las medidas de seguridad?

Para poder salir a la calle este año los organizadores han tenido que extremar las medidas de seguridad obligadas por la situación sanitaria con la obligatoriedad de mascarillas, distancias de seguridad entre los participantes, delimitaciones con cuerdas para evitar dispersiones y controles por parte de la organización de las distintas manifestaciones y concentraciones

¿Qué hará Intersindical?

Intersindical Canaria (IC) también celebrará la Fiesta del Trabajo pero de forma diferente a UGT y CCOO, ya que ha convocado una caravana de coches en la capital grancanaria que saldrá de El Sebadal y cruzará la ciudad hasta el cementerio de Vegueta, donde finalizará con la lectura de un manifiesto.