La portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlamento autonómico y presidenta de este partido en Canarias, Australia Navarro, apuntó ayer que si todas las ayudas a las pymes y los autónomos no llegan de forma inmediata antes del verano servirán «de bien poco» y exigió celeridad en la tramitación de los 1.144 millones de euros. «El PSOE y sus socios de Gobierno no entienden que lo importante de las ayudas no es solo su cuantía, sino la urgencia, porque en Canarias estamos perdiendo una media de 300 empleos diarios, y más de 4.000 empresas ya echaron el cierre en las Islas por la pandemia», afirmó Navarro.

La líder del PP en la Comunidad Autónoma agregó que con este escenario tan complicado resulta «muy preocupante que el presidente Ángel Víctor Torres presuma en rueda de prensa de que su Gobierno tiene de plazo hasta diciembre para entregar las ayudas, porque en diciembre la mayor parte de las empresas que necesitan hoy esa inyección económica por desgracia ya habrá quebrado».

Más rapidez

La dirigente popular reclama así «mucha más rapidez» en el procedimiento de entrega de las ayudas, y advirtió de que a pesar de que el convenio por fin pudo firmarse esta semana, todavía el Gobierno de Canarias no ha preparado el decreto necesario para su reparto, ni está hecha la encomienda a la Agencia Tributaria Canaria, lo cual retrasará el proceso, dijo.

Navarro calificó de «excusas ridículas de mal pagador» las explicaciones del Gobierno de Canarias sobre los retrasos porque en Canarias no había IVA y por la avería en la firma digital. «Al PSOE le cuesta soltar el dinero a los autónomos y empresarios», sentenció.