Borja Suárez: «La digitalización no es excusa para blanquear despidos masivos»

Con la que está cayendo, ¿qué le lleva a colocarse en primera línea de una federación en la que se encuadran sectores como el turismo o la banca?

Es necesario hacer ese trabajo. Ya se están viendo despidos en multinacionales comerciales y hay que defender los derechos.

¿Podemos temer muchas mutaciones de ERTE en ERE tras la pandemia?

Es un momento de mucha incertidumbre y, como le digo, ya estamos viendo casos. Desde el sindicato asumimos que nuestra labor pasa por impedir que ocurra y afrontarlo desde la positividad. Hay que buscar salidas legisladas y que los ERE sin causa aparente no se tengan que negociar. En caso de estar motivados, trataremos de que la destrucción de empleo sea la mínima posible. De momento, no vamos a generar una alarma social innecesaria, llegado el caso se afrontarán los problemas como en todas las crisis.

¿A qué se refiere con salidas legisladas?

A hacer uso de las herramientas con las que ya contamos y generar otras nuevas.

¿Por ejemplo?

Tenemos los ERTE por causas objetivas (ETOP). Lo que no podemos hacer es tender al ERE desde el primer minuto. Estamos viendo que ocurre en grandes empresas como H&M, Caixa, BBVA o Douglas, por citar algunas. Están buscando con la digitalización blanquear el despido de lo que no les gusta, llámese personas de cierta edad u otros.

Históricamente las crisis no son buenas noticias para los derechos de los trabajadores. ¿Volverá a ocurrir?

Todos los días 11 de mes nos movilizamos y pedimos que se derogue la reforma laboral de 2012, que es la que da herramientas a las patronales para que las condiciones de los trabajadores vayan a peor. Las crisis siempre las hemos pagado los mismos, pero ahora, con un Gobierno progresista y entendemos que de izquierdas, no puede volver a pasar.

Si vemos centenares de despidos en la banca, ¿ponemos las barbas a remojar?

El otro día Unai Sordo decía que estos despidos son obscenos, y no hay palabra mejor para definirlos. Primer cuatrimestre de BBVA, 1.000 millones de beneficio, también Caixa por el mismo camino y 8.000 personas a la calle porque dicen que no puede soportar esa carga. Es una falta de respeto hacia la sociedad en general. Esos compañeros a los que quieren despedir no han hecho sino colaborar en el proceso de digitalización para ahora perder sus empleos. ¿Las barbas a remojar? Pues sí, y por eso le decimos al Gobierno que tiene que poner freno a estas situaciones.

¿Cómo puede acabarse con tantos contratos temporales?

Se contrata a alguien por un año, se le despide y se coloca a otro en ese puesto de manera sistemática. Eso es un puesto fijo y hay que legislar para exigir un mínimo de fijeza en las plantillas.