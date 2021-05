La prudencia de Londres amenaza 950 millones de gasto turístico en Canarias

Londres llama a la prudencia y re recomienda a los británicos no viajar a España, al no considerarlo todavía un destino seguro para hacer turismo, a pesar de que desde ayer sus ciudadanos pueden entrar al país sin ningún tipo de control sanitario. Un recelo del que no ha quedado excluido el Archipiélago y que está dificultando la reactivación turística en las Islas, ya que se trata del principal mercado emisor de turistas, y su ausencia pone en juego que Canarias pueda recuperar este año al menos 950 millones de euros de gasto británico.

Para que las Islas comiencen a recibir turistas procedentes de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, primero será necesario que el Gobierno de Boris Johnson saque a Canarias de la lista de lugares en riesgo por coronavirus.

Reino Unido mantiene a España, incluyendo a Canarias dentro de la lista ámbar de su Semáforo covid, el mecanismo a través del que estipula los destinos seguros para viajar. Al considerar al Archipiélago como un lugar de riesgo obliga a todo aquel que regrese al país a pasar una cuarentena obligatoria y someterse a dos pruebas PCR, algo que de facto reduce al mínimo la posibilidad de hacer turismo y que en la práctica deja sin efecto la apertura turística anunciada por Sánchez la pasada semana en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

«La realidad es que, en estos momentos, los países en ámbar no cumplen los criterios establecidos por nuestros científicos para pasar a ser verdes», recordó ayer la secretaria de Estado de Empresa del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, quien también señaló que solo se permiten los viajes en caso de emergencia, aunque el Gobierno de España haya eliminado las restricciones de entrada para los británicos.

De esta manera, si había alguien que se esperara que ayer, primer día sin restricciones sanitarias para el Reino Unido, se iba a recibir un aluvión de visitantes deseosos de pasar sus vacaciones en Canarias, o al menos, que el anuncio iba a tener un efecto relevante en el estado de las reservas, se equivocó por completo.

Aunque sí ha existido un aumento de los vuelos entre los diferentes aeropuertos de las Islas y el Reino Unido, no se ha notado un cambio drástico respecto al número de pasajeros que vienen en ellos, con un perfil que por ahora está más vinculado al británico que reside en el Archipiélago o tiene aquí su segunda residencia, que con turistas al uso que se trasladan para disfrutar de unos días de descanso en el Archipiélago. Incluso hay aerolíneas como Jet2 que al menos hasta final de junio no retomarán las operaciones, por lo que las conexiones siguen siendo todavía limitadas.

«No ha habido un boom de reservas, al menos de momento», asegura David Déniz, presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Touroperadores. El representante del sector recuerda que Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas para el Archipiélago y este continúa vetado para sus visitantes. «Si se logra que Canarias sea analizada de forma independiente al territorio nacional y se consigue el semáforo verde, sí que podrá haber un aumento considerable de las reservas», pero hasta que esto suceda a la industria canaria no le que queda otra que prepararse y espera.

Para Rafael Gallego, vicepresidente primero de la Confederación Española de Agencias de Viajes, las reservas podrían incrementarse entre un 40% y un 60% respecto a las del año pasado que fueron mínimas, pero advierte que «no se tratará de compras finalizadas», ya que estarán sujetas a como cambie el escenario de la pandemia.

Aumento de los vuelos

Las aerolíneas están también comenzando a prepararse para la reactivación del turismo. En el Archipiélago eso pasa por la recuperación del principal mercado emisor de visitantes, el Reino Unido, cuyos ciudadanos pueden entrar desde ayer en España sin ningún tipo de control sanitario. El número de vuelos que conectan los aeropuertos isleños con ciudades británicas se ha incrementado ligeramente esta semana respecto a las anteriores. Si la semana pasada 50 vuelos unieron los aeródromos canarios con el Reino Unido, esta la cifra se eleva hasta los 75. Sin embargo, este número se vuelve insignificante si se tiene en cuenta la operatividad aérea anterior a la pandemia, cuando en esta misma semana de mayo de 2019, más de un millar de vuelos conectaron Canarias con Gran Bretaña o Irlanda del Norte. | D.G.