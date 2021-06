El Gobierno de Canarias no se resigna a perder este verano a los viajeros británicos, los principales clientes de su sector turístico, y pide a Londres que valore los datos sanitarios de las islas al margen de los del resto de España, sin excluirla porque "otras comunidades estén peor".

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este lunes que la decisión del Reino Unido de seguir exigiendo una cuarentena a su regreso a todo ciudadano que viaje de vacaciones a España se debe a los datos epidemiológicos del conjunto del país.

"Yo reclamo que Canarias quede separada del resto del territorio español (en la valoración epidemiológica necesaria para entrar en la llama "lista verde" de destinos seguros), porque tiene una incidencia acumulada muchísimo mejor. No tenemos por qué ser excluidos nosotros porque otras comunidades estén en situación peor que Canarias, comunidades que dependen menos del turismo que nosotros", ha señalado Torres, en declaraciones a los periodistas.

El presidente de Canarias también ha valorado que, desde este lunes, España permita a los viajeros que llegan desde el exterior entrar en el país con un test de antígenos, una prueba diagnóstica mucho más barata que la PCR por la que su comunidad apostó hace tiempo para el control sanitario de los vuelos nacionales.

Que los viajeros puedan acceder a España con esa prueba económica o si ya han sido vacunados, ha remarcado Torres, resulta fundamental para la comunidades que viven del turismo, como las islas.