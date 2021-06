39.500 canarios en el foco del plan de choque contra el desempleo juvenil

El Gobierno aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus, con el que busca hacer frente al desempleo juvenil, dentro del Plan Estratégico Juventud Avanza, que tendrá una dotación presupuestaria de 4.950 millones de euros. “Es la mayor inversión que se ha hecho en la historia de la democracia para abordar uno de los problemas más grandes que tiene este país”, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Quien subrayó que por el mero hecho de ser joven, no merecen sueldos y trabajos «indignos», sino todo lo contrario. Díaz detalló que 3.263 millones corresponden al Plan de Garantía Juvenil Plus; 937 millones a diversas inversiones para el empleo joven contempladas en el Plan de Recuperación; 600 millones a programas de formación con alternancia en el empleo; y 150 millones al convenio con la Secretaría de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial.

En Canarias, en el primer trimestre de 2021, la tasa de paro entre las personas jóvenes de hasta 25 años fue del 61,37%, según los datos de la última Encuesta de población activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, en las Islas hay 39.500 personas de menos de 25 años que están sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. El Archipiélago es la comunidad autónoma que tiene la tasa de desempleo juvenil más elevada del conjunto del territorio nacional, donde el índice se sitúa en el 37,7% (650.900 personas).

La ministra pide a los empresarios que se impliquen en el impulso del empleo joven

«El hecho de ser joven no es un factor de segmentación para tener un puesto de trabajo digno», afirmó Díaz, quien pidió a las empresas que se involucren también en el impulso de un empleo joven de calidad: «si tenemos trabajos precarios, tenemos empresas precarias». «No podemos tener jóvenes contratados por 436 euros al mes», denunció la ministra y aseguró que «una parte de los jóvenes ha caído en el desanimo».

Para afrontar esta situación, el plan aprobado agilizará la atención a los jóvenes que demandan empleo y detectará e incorporará al mercado de trabajo a aquellos que no lo buscan porque no esperan encontrarlo. Este plan, que servirá de referencia para las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que estará financiado por el Fondo Social Europeo, se basa en seis ejes de actuación con 69 medidas para mejorar la orientación, la formación, las oportunidades de empleo, la igualdad de oportunidades en el acceso, el emprendimiento y el marco institucional.

El plan prevé el refuerzo de los servicios de orientación y con especial atención a jóvenes alejados del mercado de trabajo, desanimados por encontrar obstáculos para su búsqueda de empleo o en riesgo de exclusión. En campos como la digitalización, las energías renovables, la economía circular o la economía azul se diagnosticarán las necesidades de empleo y se elaborarán itinerarios formativos específicos para jóvenes con los que dar respuesta a estas nuevas oportunidades de empleo en sectores emergentes.

La ministra resaltó que el plan ayudará a formalizar la transición entre la formación recibida y el mundo de la empresa. «Tenemos una parte de la población joven con escasa formación, pero también tenemos un porcentaje elevado de jóvenes archipreparados para incorporarse al mercado laboral. Estos dos extremos están actuando como un factor de expulsión del mercado laboral», advirtió Díaz.

El plan, que ha sido abordado en el diálogo social, discutido con las comunidades autónomas y con entidades como el Injuve o el Consejo General de la Juventud, contempla «multitud de actuaciones», según subrayó la ministra, entre ellas el compromiso de que los jóvenes inscritos en el plan tendrán una atención inmediata para que en el plazo máximo de cuatro meses hayan recibido una oferta de empleo o de formación que contará con un seguimiento especial durante este periodo. Los jóvenes interesados dispondrán de una línea de teléfono para resolver las dudas y habrá un espacio virtual que permitirá la formación, la búsqueda y selección de ofertas de empleo y se apoyará el emprendimiento juvenil.

En este sentido, el plan Garantía Juvenil Plus impulsará ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses y también para la publicidad y transformación digital del negocio, además de formación en marketing digital y comercialización a los jóvenes emprendedores.