Carmen Sampol: «Ha llegado el momento de romper el monopolio de Endesa en Canarias»

Carmen Sampol (Palma, 1970) es la CEO de Grupo Sampol, que desde ayer vende energía eléctrica en las Islas. Ayer intervino en las II Jornadas sobre Transición Energética en Canarias y no dudó en defender la necesidad del gas natural como fuente energética de transición capaz de desterrar los niveles de contaminación que emiten los grupos de generación «obsoletos» y a los que se les ha prolongado la vida útil.

¿Tiene sentido hoy la inversión en el sector energético si no es renovable?

Somos defensores de la generación 100% renovable, porque estamos convencidos de que será factible en un futuro inmediato. Ahora bien, hay un periodo de transición, que es el actual, y ya no puede continuar quemando fueloil o gasoil, contaminan mucho.

¿Qué propone entonces?

Cambiar esos hidrocarburos por gas natural e hidrógeno. Siempre sin perder de vista el objetivo último de abastecernos tan solo con fuentes limpias. Hay que apostar por centrales híbridas en las que haya eólica, fotovoltaica, baterías, es muy importante el almacenamiento; y biogás, biomasa, todo lo que haya dependiendo de cada isla y que sea renovable. A todo eso hay que sumar gas natural e hidrógeno, un back up que sigue siendo necesario porque la demanda no cesa si deja de soplar el viento. Hoy por hoy el almacenamiento, las baterías, no son suficientes. El gas natural y el hidrógeno son gestionables se utilizarían solo cuando fuera necesario.

Me nombra gas natural e hidrógeno juntos. ¿No sería posible utilizar solo el último? El gas natural ha fracasado en todos sus intentos por entrar en el mix energético isleño.

El gas natural es maravilloso comparado con el gasoil y fueloil que se está quemando en Canarias. Hay una realidad, de los 4.200 megavatios de potencia que se alimentan de esos derivados del petróleo, 1.000 megavatios están obsoletos. Y no lo digo yo, son números de Red Eléctrica. La vida útil de esas máquinas terminó hace tiempo y están contaminando muchísimo, esa situación necesita una respuesta ya.

¿Y no pueden cambiarse por fuentes renovables?

No es posible hoy por hoy por lo que le decía antes, no hay pilas capaces de almacenar la energía suficiente para abastecer a todos los hogares y empresas cuando el viento se calma y no hay sol. La transición pasa por el gas, es fundamental. Combinado con hidrógeno porque todavía este es muy ineficiente y muy caro, sería maravilloso pero necesitas muchísima fotovoltaica y eólica, y tampoco tienes aquí tanta porque el territorio es limitado. Si esto fuera Canadá habría hidráulica en grandes cantidades, pero no es así.

La eólica, como dice, es limitada en un territorio que también lo es. ¿No salva la eólica marina esta situación?

No somos expertos, pero me parece una alternativa buenísima. Ahora bien, esos parques no están puestos. Insisto en que no tengo duda alguna sobre que el futuro será cien por cien renovable, pero no se puede mentir a la gente con este concepto cuando todos sabemos que hoy no es posible. Y mientras, seguimos quemando en motores obsoletos y altamente contaminantes. Estamos emitiendo más gases nocivos que cualquier otro lugar de España. En Canarias se han duplicado las emisiones de CO2 en los últimos 30 años, esto hay que frenarlo ya.

¿Entrar hoy con el gas natural tiene sentido? ¿A la velocidad con la que se desarrollan las innovaciones en este ámbito no quedará fuera de juego esta tecnología antes de amortizar las inversiones que se hagan?

No. En los próximos diez años necesitaremos ese gas natural con hidrógeno. Se puede amortizar en quince años. No obstante, lo que es una realidad es que en el presente los almacenamientos no bastan, queda todavía mucho camino por recorrer. Mientras llega ese momento, no puede contaminarse de la manera en que se viene haciendo. Le pongo un ejemplo. Tenemos la central de ecogeneración de Barajas, llegó Filomena y hubo que echar mano de motores, porque sin energía no puede estar un aeropuerto, un hospital ni tu casa a riesgo de que se te descongele la carne y se pudra.

De quedarnos sin energía aquí algo sabemos. Le recuerdo los ceros energéticos, sobre todo en Tenerife.

Y en La Palma también los ha habido, pero es porque las máquinas están obsoletas, hay que renovar el parque energético canario. Ahora hay una oportunidad maravillosa con las subastas que se van a celebrar y que significarán la ruptura del monopolio de Endesa. En mayo de 2020, la UE dio luz verde a las ayudas a la generación en las Islas. El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias están hablando para que se concrete esa subasta este mismo año. Es necesario para quitar esas máquinas obsoletas y la única manera es combinar gas natural e hidrógeno.

Lo del gas está complicado.

Pero es que es muchísimo peor lo que hay ahora. El cien por cien de renovables tardará en llegar y lo más inteligente es apostar por gas natural e hidrógeno durante los próximos diez o quince años. Basta ya de contaminar de la manera en que se está haciendo.

Antes le preguntaba por qué no solo hidrógeno. Ahora, al revés, si el hidrógeno es ineficiente, ¿por qué no solo gas natural?

Porque soy una convencida de la necesidad de llegar a cero emisiones y el hidrógeno lo propicia. Hoy es ineficiente y, pero dejará de serlo y hay que tenerlo incorporado ya, trabajar con él y gestionarlo, tenemos que hacer el aprendizaje. Además, los fondos Next Generation nos permiten incorporarlo y las empresas tenemos que aprovechar la oportunidad porque quizá en diez años los motores funcionen solo con hidrógeno.

¿Sampol no se sube al carro de las empresas que intentan situarse en ese mercado futuro de la generación con hidrógeno en Canarias?

Nos hemos subido de la mano de Enagás en Ibiza y Menorca; también en Madrid con la cogeneración y, por supuesto, lo haremos también en el Archipiélago, está entre nuestros objetivos.

Empiezan por vender energía eléctrica.

Ha llegado el momento de romper el monopolio de Endesa en la generación eléctrica y de apostar por energía eficiente. Somos productores y por eso concurriremos a la subasta para ser otro player en las Islas. También somos distribuidores eléctricos y el monopolio lo tiene Endesa aquí, pero también queremos entrar en ese mercado. A partir de hoy (por ayer) vamos a vender energía cien por cien verde para los hogares y las empresas canarias.