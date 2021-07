Más años o menos pensión: el dilema de 487.800 ‘baby boomers’ canarios

El Gobierno de Pedro Sánchez avisó ayer a los trabajadores nacidos entre 1958 y 1977 –la generación del baby boom– de que van a tener que trabajar más años de los que pensaban si no quieren cobrar menos durante la jubilación. Los 487.800 baby boomers canarios que forman parte de la población activa, de los que 186.800 tienen más de 55 años y están a las puertas del retiro laboral, deberán rehacer sus cálculos para ver si pueden permitirse jubilarse a la edad prevista a sabiendas de que perderán parte de la pensión o si no les queda más remedio que alargar su carrera profesional. De momento, eso sí, es mejor que no saquen la libreta para hacer los cálculos, porque más allá de la advertencia lanzada de improviso por el Ejecutivo estatal, nada se sabe de cuánto más deberá trabajar un baby boomer para cobrar lo mismo que tenía pensado cobrar antes de esta nueva vuelta de tuerca al sistema de pensiones. La promesa del Gobierno es que «podrán elegir entre un pequeño ajuste en su pensión o, alternativamente, trabajar algo más».