La operación salida de las Islas se queda a un 22% de la prepandemia

Por aeropuertos isleños, el que ha retomado con más vigor el movimiento de pasajeros es el de El Hierro, ya que tiene este año dos vuelos más que al inicio del periodo estival de 2019; seguido de La Gomera, con el mismo número de operaciones que hace dos veranos. Fuerteventura cuenta con el 85,7% del volumen de conectividad; Gran Canaria con el 84,5%; Tenerife Norte con el 83,9% y La Palma con el 83,67%. Por su parte, Lanzarote se queda estos días con un 71,3% de los vuelos que operó en el mismo periodo de 2019. El aeropuerto de Tenerife Sur es el más rezagado, ya que solo contará con el 51,29% de los vuelos nacionales e internacionales que operó en la primera operación salida de hace dos veranos.

La conectividad aérea no va relacionada con el número de viajeros, ya que los aviones llegan y salen con una tasa de ocupación muy baja. De esta manera, el movimiento en los mostradores de facturación, los pasillos y las cintas de equipaje de los aeropuertos dista mucho del que se registraba antes de la pandemia. El jueves entró en vigor el certificado digital covid en toda la Unión Europea. Una herramienta que se espera que dinamice la actividad turística de los países miembros, ya que permite moverse libremente entre Estados a aquellos pasajeros que han recibido la pauta completa de la vacuna, cuentan con un test negativo o se han recuperado de la enfermedad en los últimos seis meses.

Ayer llegaba al Aeropuerto de Gran Canaria, procedente de París, Ingrid Ganour, con su pasaporte covid en el móvil. En él se acredita que la joven, que viaja para pasar un mes en la isla con sus abuelos, cuenta con una prueba PCR negativa. Ganour aseguró que en ningún momento tuvo en cuenta con la situación epidemiológica del Archipiélago para tomar una decisión sobre sus vacaciones.

En el mismo vuelo, aterrizó Joselin Afonso, quien regresa a las Islas tras cinco días de vacaciones en la capital francesa. «En el aeropuerto Charles de Gaulle completé un formulario con mi información y expliqué el motivo de la salida del país. Después, al realizar el embarque me solicitaron el resultado de la prueba de antígenos y el último control fue al llegar a Gran Canaria, donde me escanearon el código QR», relató Afonso.

La pandemia ha pasado especial factura al sector turístico y eso se refleja en la caída del número de visitantes y en la reducción del gasto durante su estancia en Canarias. En el mes de mayo, el desembolso de los turistas extranjeros en las Islas fue de 224 millones de euros, menos de una cuarta parte de la cifra que se registró el mismo mes de 2019, cuando se alcanzaron los 1.070 millones de euros, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Cada visitante internacional gastó una media diaria de 140 euros, frente a los 152 que desembolsaba antes de la pandemia, de acuerdo a la última Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). Por el contrario, la encuesta recoge que la estancia mínima en el Archipiélago ha pasado de 7,9 a 9,9 noches, aunque esta cifra no ha sido suficiente para paliar la merma en el total de ingresos acumulados a cuenta del turismo. El Archipiélago sumó un total de 1,6 millones de pernoctaciones.

La Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) revela que Canarias recibió en mayo a 161.411 visitantes, cuando dos años antes la cifra alcanzaba los 888.777. En los primeros cinco meses de 2021, el conjunto del territorio nacional recibió 1,4 millones de turistas extranjeros, de los que 532.252 arribaron a las Islas, una cifra que supuso una caída del 80,5%, con respecto al mismo periodo de 2020, cuando en parte de ese periodo el negocio vacacional ya estaba paralizado por la covid-19 pero en otra parte no. Por países de origen, los visitantes recibidos en el Archipiélago durante el quinto mes de 2021 procedían, en primer lugar, de Alemania, desde donde llegaron 41.849 personas, y del resto de Europa arribaron 38.012.

En los cinco primeros meses de 2021, Canarias fue la tercera comunidad que más turistas recibió, por detrás de Baleares (con 599.531) y Cataluña (570.844); y la primera autonomía que más gasto turístico sumó, con el 22,4% del total nacional.

Pique de millonarios por viajar al espacio

El empresario británico Richard Branson ha anunciado su intención de viajar al espacio el próximo 11 de julio a bordo de una nave de su compañía Virgin Galactic, adelantándose así a los planes del dueño y fundador de Amazon, Jeff Bezos, que ha programado su viaje para el día 20. De lograrlo, Branson se convertirá en el primer multimillonario en formar parte de una misión tripulada al espacio en parte autofinanciada. «Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad», dijo en sus redes sociales el empresario británico. La misión lleva por nombre «Unity 22», por ser el viaje de prueba número 22 de la aeronave VSS Unity, y contará con dos pilotos y cuatro tripulantes, entre ellos Branson. Los tres tripulantes que lo acompañarán están en nómina de Virgin Galactic y son el astronauta Beth Moses, el ingeniero Colin Bennett y una vicepresidenta de la compañía, Sirisha Bandla. Bezos y Branson comparten su obsesión por el espacio con el también multimillonario Elon Musk. | Efe