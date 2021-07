El turismo extranjero dejará en las Islas 6.800 millones, la mitad que en 2019

Los turistas internacionales gastarán este año en España la mitad que antes de la pandemia. Así lo estima un estudio elaborado por BBVA Research, que prevé que debido a los efectos de la crisis sanitaria, la industria turística nacional solo pueda ingresar en 2021 el 50% de lo que facturaba gracias a los visitantes extranjeros, una previsión que supone que Canarias recupere solo 6.800 millones de los casi 13.600 millones de gasto turístico registrado el año anterior a la aparición del coronavirus.

Una acusada caída del turismo internacional que imposibilitará alcanzar los niveles de gasto prepandémicos a pesar de la progresiva recuperación del turismo nacional. «Será un año que cerrará en negativo», determina Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, ya que a pesar de que muchos españoles «decidirán pasar sus vacaciones en territorio nacional», los niveles de gasto de los turistas locales no podrán compensar la pérdida del gasto extranjero, que no solo estará un 50% por debajo de 2019 este año, sino que también se prevé que sea entre un 20 y un 30% inferior en 2022.

El estudio, –elaborado utilizando los datos de movimientos diarios de tarjetas de clientes de BBVA fuera de su provincia de residencia habitual–, apunta que el desembolso ligado a la actividad turística de los propios españoles, al igual que ya ocurrió en 2020, se vio muy afectado durante los primeros meses de este año debido a las diferentes olas del virus y las restricciones que se pusieron en marcha para tratar de bajar su incidencia.

Sin embargo, el fin del estado de alarma, que se hizo efectivo el pasado 9 de mayo, y la supresión de los cierres perimetrales que habían impuesto muchas comunidades autónomas, supuso un punto de inflexión para el gasto turístico nacional. El consumo de los españoles fuera de su propia provincia se situó en junio cuatro puntos por encima del mismo mes de 2019, aunque si se tienen en cuenta los datos de todo el primer semestre del año el gasto es un 20% inferior.

En Canarias, donde el gasto turístico de visitantes del resto de comunidades autónomas descendió un 31% en 2020 respecto a 2019, se mantuvo también 27 puntos por debajo durante los primeros seis meses del año. Según evidencia Giancarlo Carta, economista de España y Portugal del centro de estudios de BBVA, el gasto turístico nacional fue en junio un 2% superior al registrado en el mismo mes antes de la pandemia, mientras que la media española se situó en el 6%.

De esta manera, aunque tal y como indica el informe el fin del estado de alarma está permitiendo un gran recuperación del consumo en todo el país que previsiblemente seguirá avanzando con buenas perspectivas este verano, Canarias no es una de las comunidades que está siendo más beneficiada por este cambio de tendencia. ¿Cuál es el motivo? Tras la reapertura, se plantean viajes organizados con muy poco tiempo de antelación debido a la incertidumbre. “Las Islas están lejos de las grandes urbes y es necesario llegar en avión, lo que implicar organizar el viaje con más tiempo”, apunta Carta, quien indica que el método más utilizado para los desplazamientos vuelve a ser el coche. Además, señaló que la necesidad de acreditar una prueba negativa, –en el caso de no estar vacunado o no haber pasado la enfermedad–, puede estar lastrando también la reactivación turística en esta región. Una situación que ha favorecido a «comunidades mediterráneas típicamente turísticas « como Andalucía o Valencia.

El alto precio de los billetes de avión este verano también constituye un handicap para el sector turístico insular a la hora de captar reservas de peninsulares, ya que Canarias apenas logra una de cada diez. Además, el Archipiélago lo tiene más difícil que otras regiones de interior para tratar de compensar el gasto turístico internacional perdido con visitantes nacionales. Los foráneos tienen un mayor peso en el mercado turístico de Canarias, frente a comunidades como Extremadura o Castilla La Macha y Castilla y León que habrían logrado ya superar el gasto turístico de 2019 gracias al aumento del nacional debido a su menor dependencia del turismo extranjero.

Crecimiento económico Canarias será la segunda comunidad autónoma que más crezca tanto en 2021 como en 2022. Así lo asegura Giancarlo Carta, economista de España y Portugal de BBVA Research que apuntó que el Archipiélago tendrá unas tasas de crecimiento de entre el 7 y el 10%. «Canarias será una de las más beneficiadas a medida que se abra la temporada alta de turismo extranjero», indicó. Un momento para el que espera que se haya reducido «de forma considerable» la incertidumbre, gracias al avance de la vacunación, no solo en las Islas sino también en los países de origen de los turistas. «Ahora el visitante nacional compensará un poco, pero lo más importante es que se recupere el turismo extranjero», determinó.



