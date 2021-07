La estrategia de economía azul de Canarias contempla la extracción de minerales del fondo marino

La estrategia de la economía azul 2021-2030 de Canarias contempla, entre otras actividades a desarrollar para el futuro, la extracción de recursos minerales marinos, el desarrollo de las energías renovables en el mar, la extracción de sal y la desalación. El documento contiene cinco tipo de actividades con grandes potencialidades de desarrollo y la explotación de los recursos marinos tanto vivos como no vivos forman parte de un minucioso estudio donde han colaborado instituciones públicas, entidades privadas y expertos. En el marco de la estrategia se prevén actividades emergentes en el medio marino poco o nada desarrolladas en las Islas como es la instalación de parque eólicos y otro tipo de instalaciones de energías renovables marinas o la extracción de recursos como gas, hidrocarburos y minerales, tal y como se contempla en el análisis técnico previo realizado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno regional, Elena Máñez, señaló ayer que la estrategia "recoge todo lo que hay en el ámbito marino, lo que no significa que se haga; cuando hablamos de extracción de minerales todo dependerá de los estudios que se realicen, lo que se contiene en la estrategia son las actividades que se desarrollan o con potencialidades de desarrollarse en el medio marino, tanto océanos como costas, y después habrá que definirlo". En este sentido, Canarias está pendiente de las transferencias en ordenación del litoral que se negocian con el Estado y de lo que hagan otras administraciones porque la explotación de recursos del subsuelo marino excede del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma. Según Máñez, lo que se pretende con esta estrategia es tener un "visión de conjunto" y coordinar con todos los afectados la planificación de la economía azul. La titular de Economía hizo especial hincapié en la energía eólica off shore o la biotecnología marina como sectores emergentes con grandes potencialidades de desarrollo y donde Canarias puede crecer con las ayudas que provengan de los fondos europeos tanto Next Generation como los del presupuesto comunitario 2021-2027.

La extracción de recursos minerales en el fondo marino cercano a Canarias como el telurio, el cobalto, el vanadio y el níquel es apetecida no solo por España sino también por otros países, entre ellos Marruecos, con polémica por la titularidad de las aguas incluida. El Gobierno regional es favorable a sacar telurio del fondo marino situado al suroeste de las Islas siempre que sea productivo, que se cumplan con las condiciones medioambientales y genere riqueza al Archipiélago.

Después de un largo proceso de elaboración iniciado en 2018, el Consejo de Gobierno aprobó la pasada semana las estrategias de la economía azul y de la economía circular, esta última a desarrollar por la Consejería de Transición Ecológica. La actividad económica de la economía azul supone actualmente el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) y genera el 8% del empleo, con 63.800 puestos de trabajo directos. Ambas estrategias pretenden impulsar la competitividad del tejido productivo de las Islas con respeto al medio ambiente.

Según explicaron la consejera y el viceconsejero de Economía, Blas Acosta, el diagnóstico de la estrategia de la economía azul se encargó al ITC, que elaboró un amplio documento donde se recogen todas las actividades con potencialidades de desarrollo en el ámbito marino de Canarias y que abarcan desde la acuicultura, la biotecnología marina o la explotación de recursos minerales hasta el transporte y la logística, con los puertos y el transporte marino como ejes vertebradores, así como la construcción y la reparación naval y el turismo vinculado al mar.