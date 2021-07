Fuerteventura aprueba su moratoria a la entrada de energías renovables

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó este viernes la elaboración de un plan especial territorial para delimitar las zonas en las que se podrán colocar instalaciones energéticas. La medida es de facto una moratoria a la entrada de renovables. La aprobación definitiva del documento no se prevé para antes de diciembre de 2023, lo que, en principio, aparta de la carrera por llegar a tiempo a los 19 proyectos -dos eólicos y 17 fotovoltaicos- que suman 8,2 millones de euros de fondos Feder a la inversión.

La iniciativa salió adelante con doce votos a favor, solo uno en contra y diez abstenciones. El resultado no reflejó el agrio debate mantenido entre el presidente, Sergio Lloret (AMF, Asambleas Municipales de Fuerteventura), y los portavoces de los grupos de la oposición, que le afearon la inclusión a última hora, y sin remitirles la información, de una enmienda in voce para matizar el texto original y poder dar entrada a las instalaciones de autoconsumo. Además, la portavoz del grupo socialista, Marlene Figueroa, vaticinó una cascada de demandas de los promotores afectados que el Cabildo "no podrá pagar ni en diez años".

Por su parte, Lloret explicó que en paralelo a la tramitación del plan se aprobarán, "en cuatro o cinco meses, ordenanzas provisionales" que permitirán conocer de manera anticipada los proyectos que sí serán factibles y cuáles no. "Claro que queremos que en Fuerteventura haya renovables, pero preservando la calidad de vida de nuestros vecinos, el medio ambiente y la flora y fauna", enfatizó el presidente majorero.

Según el texto aprobado, la moratoria a la concesión de licencias se podrá prolongar por un tiempo máximo de un año. Sin embargo, el presidente se mostró convencido de que no habrá que llegar ni a medio para devolver esa potestad a los ayuntamientos, a los que Lloret ya ha convocado a una reunión la próxima semana. En la mañana de este mismo viernes, firmó la consulta previa de las ordenanzas para que todos los implicados puedan hacer sus aportaciones.

El presidente explicó que esta vía de las ordenanzas provisionales permitirá que no se pierdan los fondos Feder.