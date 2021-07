La economía española viaja en Airbus mientras la canaria va en bicicleta

La recuperación llegará antes o después. O más bien antes y después: antes en España y después en Canarias. No en vano, la economía nacional viaja hacia la recuperación a bordo de un Airbus o un Boeing último modelo, mientras que la economía isleña lo hace en bicicleta y subiendo un puerto de primera categoría. El Producto Interior Bruto (PIB) del país creció un 2,8% en el segundo trimestre del año, y el incremento llega al 19,8% en tasa interanual, es decir, en comparación con el mismo período –de abril a junio– de 2020. Con esta subida cercana al 20% se rompe al fin la racha de cinco trimestres consecutivos –15 meses– de cifras negativas por los efectos económicos de la pandemia. «Se han superado todas las expectativas», se congratuló ayer el presidente Pedro Sánchez. ¿Y Canarias? En la Comunidad Autónoma, a falta de los datos oficiales de la contabilidad regional, las previsiones están muy lejos, lejísimos, del ritmo que marca el PIB del conjunto del Estado. En 2021, según los cálculos de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), el PIB canario aumentará, como mucho, un 6%. Es más, la economía del Archipiélago no será capaz de recuperar el ritmo previo al estallido de la pandemia hasta 2023, con lo que las previsiones de la patronal no coinciden con las del presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, que en el último pleno parlamentario apuntó que la producción habrá recobrado la vitalidad de 2019 –el último ejercicio sin coronavirus– hacia finales de 2022.