La crisis azota más fuerte por oriente

Tómese la irrefutable afirmación de que Canarias no va a recuperar el paso hasta que lo haga la actividad turística y trasládese a aquellos puntos del Archipiélago en los que la industria alojativa es no solo el corazón, sino el conjunto de los órganos vitales que permiten el latir de sus economías. El lugar de llegada de ese viaje es el extremo más oriental el Archipiélago. En el conjunto de la comunidad autónoma, el producto interior bruto (PIB) se despeñó un 20,77% por el parón al que obligó el estallido de la pandemia global. Dicho esto, cuesta encontrar un verbo que describa el comportamiento de ese mismo indicador en Fuerteventura y Lanzarote. ¿Se descalabró, se hizo jirones, entró en coma? Cuando las cosas de comer están de por medio, la semántica no pasa de ser un mero juego floral. Volvamos entonces a los números para constatar entre unos dedos que, sobre el rostro, no impiden del todo ver el tamaño de desastre que en Lanzarote se volatilizaron 1.048 millones de euros durante 2020 y 798 millones, en Fuerteventura.