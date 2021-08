Este verano se mide por fines de semana

El verano de 2021 vuelve a ser atípico en las zonas turísticas de Gran Canaria. Tras un desastroso 2020 en el que pocos establecimientos se aventuraron a abrir sus puertas tras la cuarentena y quienes lo hicieron se quedaron muy por debajo de lo deseado en facturación, se tenían grandes esperanzas para el 2021 con el avance de la vacunación. Pero la Covid no ha dado una tregua y la escalada de la incidencia ha vuelto a hacer que muchos de los principales mercados turísticos de las Islas hayan decidido implantar restricciones para los viajes a Canarias, dando al traste con las ilusiones del conglomerado empresarial que vive de esta actividad. A pesar de ello, el turismo nacional y el local han matizado las pérdidas y sus escapadas de fin de semana se han convertido en el nuevo salvavidas al que agarrarse en medio de la marejada.

Algunos hoteles tienen más ocupación que otros, pero lo normal es que la media no supere un tercio del total de plazas ofertadas, según explicó el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas y presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT), Tom Smulders. Fuentes de la cadena Riu elevaron esa cifra hasta el 60%, mientras que el gerente de Seaside, Pablo González, la situó en el entorno del 40-50%, en función de si es fin de semana o no. Tampoco en los restaurantes se ha conseguido alcanzar el porcentaje que hubiera sido normal en estas fechas, aunque en esta ocasión algunos no esperaban gran cosa, mientras que a otros les ha pillado algo por sorpresa que solo hayan conseguido cubrir gastos en el mejor de los casos.

El turista nacional, pero sobre todo el local, suele reservar menos días que un visitante extranjero, que los empresarios turísticos esperan volver a tener para la temporada alta del invierno

La nueva ola de Covid, la quinta ya desde que comenzara la pandemia, ha hecho regresar las medidas restrictivas a Canarias, después de un inicio de verano prometedor a finales de junio que se ha desdibujado en julio. Smulders apeló a la ciudadanía a que tuviera disciplina y respetara las pautas establecidas por las autoridades sanitarias. «Si lo fastidiamos en la recta final, es como si un pelotón de ciclistas se cae antes de llegar a meta», indicó en referencia a poner en peligro la temporada alta de invierno, algo que terminaría de hundir al motor económico de nuestra Isla.

Tanto hoteles como restaurantes sí han notado que hay más peninsulares, siempre si cogemos cifras relativas en comparación con otros mercados. Félix Miranda, del restaurante El Senador, afirmó que la presencia de más turismo nacional les viene bien «porque consume más», si bien tanto este como el local no puede permitirse algunas cosas que antes sí, ya que la situación económica «ha afectado a todos y ha frenado su gasto en este tipo de cuestiones». Es la misma sensación que tiene Daniele Bertolotti, gerente de la pizzería Tavolo 14, quien insistió en que apenas se ven visitantes extranjeros, por lo que lo máximo a lo que aspiran es a cubrir los gastos. «Los clientes ahorran más, pero sí es cierto que se ve mucho más movimiento del que había», agregó.

En el restaurante Escaleritas I, propiedad de Jesús Marichal, el incremento de la incidencia fue un auténtico mazazo. «Se inició bien la temporada a final de junio, pero con la subida de casos me cancelaron el 95% de las reservas de media pensión que tenía para julio», lamentó el empresario, que tiene a la mitad de sus trabajadores en ERTE y que se ha visto obligado a reducir la jornada de apertura para evitar más gastos. Pese a todo, se muestra optimista con la posibilidad de mantener a ralla la situación y regresar a parámetros mejores en la pandemia.

Para todos ellos, lo mejor de la semana llega entre el viernes y el domingo, pero sobre todo los dos días de fin de semana, cuando los visitantes locales deciden bajar al Sur y consumen en sus establecimientos. De hecho, Antonio Pérez, dueño del Restaurante El Velero, Casa Antonio, agradeció que la gente de la Península y canaria están «colaborando» con la hostelería, demostrando su fidelidad a los restaurantes, bares y cafeterías de Gran Canaria y al producto de kilómetro cero en estas circunstancias tan complicadas.

Vuelos medio vacíos

Tom Smulders reconoció que, aunque se ha recuperado algo de la conectividad perdida con sus principales mercados, sobre todo el británico, el nórdico y el alemán, no es menos cierto que la mayoría de vuelos llegan «medio vacíos». Y esto está afectando a los establecimientos extrahoteleros, que no pueden competir con los hoteles y grandes complejos debido a que las personas que se permiten unos días de vacaciones lo hacen acogiéndose a las buenas condiciones económicas de estos grandes establecimientos. «El sector extrahotelero, con la poca demanda que hay y los buenos precios que han sacado los hoteleros, no puede competir, aunque tengamos precios muy atractivos», explicó el presidente de la AEAT.

Smulders aseveró que el turista local es «bienvenido», y que gracias a este mercado se han recuperado un poco las cifras de ocupación y los ingresos, pero reconoció que ellos «no van a salvar el verano» porque no son suficientes ni consumen lo suficiente. La mayoría de ellos, dijo, van al Sur únicamente a pasar el día, o bien a quedarse en apartamentos que ya son de su propiedad. En lo que tienen que pensar es en terminar lo mejor que puedan el periodo estival y «arrancar sin estigmas de ser un destino inseguro y con fuerza la temporada de invierno». Y además, opinó que los mercados extranjeros de siempre regresarán «con más deseo que nunca» y que deberán atenderles lo mejor posible para recuperar sensaciones y dar la mejor imagen del destino.

La perspectiva para agosto depende del Covid

Tras un inicio de verano con cifras prometedoras, en la que muchos empresarios hoteleros decidieron reabrir sus establecimientos y sacar del ERTE a gran parte de sus plantillas, el incremento de la incidencia del virus y las restricciones que ha acarreado les ha pinchado la burbuja. «Las perspectivas para este mes y el próximo, si miramos a corto plazo, dependen del Covid: si estamos bien, vendrá más gente y si seguimos igual o peor, no vendrá casi nadie», apuntó con rotundidad el propietario del restaurante El Velero, Casa Antonio, Antonio Pérez. Según comentó, ha tenido que cerrar muchas veces tres de sus cinco negocios porque los ingresos apenas llegaban a cubrir los gastos y no valía la pena mantenerlos operativos. Este emprendedor lamentó que no existiera «consideración alguna» con ellos desde las administraciones y rechazó el optimismo con el que algunos ven el futuro.

El local no puede cubrir todos los hoteles abiertos

En Seaside esperaban más turistas extranjeros para este verano, y en previsión de ello abrieron todos sus establecimientos en Gran Canaria, pero finalmente no han llegado y, pese a que el turismo local está ayudando, no puede cubrir ni de lejos todas las plazas disponibles en estos establecimientos. Su gerente, Pablo González, informó que se encuentran en ocupaciones medias del 50% en estos momentos y detalló que el visitante canario es algo más familiar y suele tener estancias de unos pocos días, sobre todo de fin de semana. Sobre el nacional, «sí que ha habido algo de demanda, pero están un poco limitados por el número de frecuencias y por el precio de los vuelos, que son altos». Pese a todo, han lanzado ofertas especiales con las que captar, tanto a este segmento como al turista local.

Mejor que el año pasado, pero sin «tirar cohetes»

En la pizzería y trattoría Tavolo 14, propiedad de Daniele Bertolotti, han conseguido llegar a cubrir los gastos en estos primeros meses de verano. «La situación va mejor que el año pasado, pero solo estamos al 25 o 30% de ocupación de lo que sería normal en estas fechas», lamentó este italiano afincado en Gran Canaria, que creyó que el 2021 sería más o menos como el 2020, y por el momento se han confirmado sus sospechas. Según él, el estío suele ser de turismo nacional y local, pero este año se ha notado mucho más por la poca presencia de extranjeros en las calles del Sur de la Isla. Este visitante de España suele decantarse por opciones más baratas a la hora de consumir, aseguró Bertolotti, y, por poner solo un ejemplo, prácticamente no se vende vino, solo agua o refrescos. Para él y su negocio, la situación no está todavía para celebraciones.

Contrataciones gracias a la alta ocupación

La cadena hotelera RIU refleja unas cifras de ocupación que ven «muy positivas», sobre todo por las circunstancias en las que se encuentra en estos momentos Canarias. En sus hoteles de Gran Canaria ha conseguido cerrar julio con una ocupación media del 60% de las habitaciones de sus hoteles, que se incrementa hasta el 80% durante los fines de semana, en los que llegan sobre todo turistas locales, que prefieren estancias cortas. «Es verdad que han caído Reino Unido y Holanda, por las medidas, pero el español nos ha ayudad mucho», insistieron fuentes de la cadena hotelera balear. Gracias a ello, han podido recuperar a toda su plantilla fija e incluso han realizado nuevas contrataciones para estos meses. Ahora, esperan en agosto poder mantener las mismas cifras que este último mes, pese a los repuntes que pudiera haber.

Julio resiste, pero septiembre preocupa

Félix Miranda, del restaurante El Senador, indicó que el mes de julio fue bastante bien y se notó una mayor presencia de turistas peninsulares y locales, así como algún que otro extranjero más del que había visitado el Sur en los últimos meses. De agosto espera mantener la misma línea, pese a las nuevas restricciones impuestas en las últimas semanas por el aumento de la incidencia del Covid-19 en Gran Canaria, «sobre todo porque se viene del cero» y ahora tienen «algo de alegría», con dos meses en los que han estado en torno a un 70% del ritmo normal por estas fechas. Sin embargo, mostró su preocupación con lo que podría ocurrir en septiembre, una vez se frene en seco la afluencia de peninsulares y canarios que retomarán su trabajo tras las vacaciones. «Este mes será el realmente difícil», concluyó.

Un turismo que aprecia la calidad y la agradece

Después de muchos años en el sector y tras superar varias crisis, Jesús Marichal, propietario del restaurante Escaleritas I, conoce muy bien las diferencias entre el turismo extranjero y el nacional. En su opinión, «el visitante canario tiene un nivel mayor a la hora de agradecer la calidad y el buen servicio, paga por obtener eso y está dispuesto a desembolsar un poco más si va a comer mejor». Por ello, agregó, es necesario «atender y mimar a todos los clientes, pero en especial a los nuestros», ya que son los que han contribuido a mitigar estos meses los efectos catastróficos del cero turístico. En su caso, en junio y julio han estado únicamente un 10% por debajo de lo que solía ser habitual, con ocupaciones que se situaron en una media del 70%, mayores los fines de semana, pese a que tuvieron que reducir los horarios para adaptarse.