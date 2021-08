Quién es quién en el consejo de administración de Unicaja Banco

Economistas y profesionales con perfil financiero predominan en la composición del consejo de administración de Unicaja Banco tras la absorción de Liberbank por la entidad malagueña. Este es el perfil biográfico de los administradores del quinto banco español, resultado de la fusión de los bancos andaluz y asturiano.

Manuel Azuaga Moreno.

Presidente ejecutivo de la entidad, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga y tiene una larga trayectoria en el sector financiero: ocupó cargos de responsabilidad en Caja Rural de Málaga, Caja de Ahorros de Antequera y Unicaja, en filiales y participadas de esta última y en CECA (Confederación de Cajas de Ahorros) y Cecabank. Fue presidente de la empresa pública AENA.

Manuel Menéndez Menéndez.

Consejero delegado. Doctor en Economía y catedrático de Economía Financiera por la Universidad de Oviedo. Presidió Asturgar, Cajastur, Hidrocantánbrico y Naturgas. Fue presidente y consejero delegado de Liberbank. Es presidente no ejecutivo de EDP España y EDP Renovaveis. Es vocal de la CECA. Fue consejero de Cecabank y Enagás, entre otros cargos.

Juan Fraile Cantón.

Maestro y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED. Fue concejal y alcalde socialista de Ronda, presidente de la Diputación de Málaga, presidente del Patronato de Turismo Costa del Sol y parlamentario europeo. Fue consejero y vicepresidente de Unicaja, patrono de la Fundación Unicaja y consejero del Banco Europeo de Finanzas y Alteria. Es vicepresidente de Unicaja Banco.

Manuel González Cid.

Es el único vocal que no procede de Unicaja ni de Liberbank, aunque ha sido propuesto por Unicaja. Es economista por la Universidad Complutense, ha realizado diversos máster y tiene más de 30 años de experiencia en banca, 21 de ellos en BBVA, donde dirigió la integración de BBV y Argentaria. Fue consejero de la Banca Nazionale del Lavoro (Italia), Bawag (Austria) y Hamburgo Commercial Bank (Alemania), en el último de los cuales continúa. Es asesor senior externo del fondo estadounidense Cerberus. Preside el comité de supervisión bancaria de la Federación de Banca Europea (EBF). El consejo del banco fusionado lo designó consejero coordinador. Entre otras funciones, presidirá el consejo en ausencia del presidente y el vicepresidente.

Petra Mateos-Aparicio.

Doctora en Ciencias Económicas por la Complutense y catedrática de Economía Financiera. Es vicepresidenta de la Cámara de Comercio España-EEUU y consejera independiente de Técnicas Reunidas. Fue consejera de Solvay (Bélgica), Hispamar Satélites (Brasil) y Xtar Llc (EE UU), Iberia y Banco Exterior de España, del que fue también directora general adjunta. Fue presidenta ejecutiva de Hispasat y no ejecutiva de Hisdesat.

Agustín Molina Morales.

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga y catedrático de Hacienda Pública en la de Almería. Fue secretario del consejo de la caja de Ronda, Unicaja y Unicaja Banco. Es patrono-secretario de la Fundación Unicaja.

Manuel Muela Martín-Buitrago.

Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Complutense y en Derecho por la UNED. Fue miembro de la vicesecretaría general del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros y desempeñó varias jefaturas de sección en el Banco de España. Fue subdirector general y secretario general técnico de Caixa Catalunya, director general de la Caja de Cádiz, consejero delegado de Bank of Crédit and Commerce y presidente ejecutivo del Banco Europeo de Negocios, consejero de Caja 3, vocal de Caser y presidente no ejecutivo del Banco España-Duro.

Teresa Sáez Ponte.

Licenciada en Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Trabajó en la división financiera de la petrolera Shell y ocupó la subdirección financiera y otras responsabilidades en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Fue directora general del Banco Europeo de Finanzas y directora de empresas participadas de Unicaja Banco. Fue consejera de otras sociedades financieras e industriales y patrona de la Fundación Unicaja.

Manuel Conthe Gutiérrez.

Licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid, se formó en la Harvard Business School y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado. Ocupó altas responsabilidades en la Administración, como director general del Tesoro, secretario de Estado de Economía, entre otras, y fue vicepresidente del Banco Mundial para el sector financiero y presidente de la CNMV, el órgano regulador de la Bolsa.

Isabel Martín Castiella.

Licenciada en Económicas por la Complutense y economista del Estado. Fue subdirectora general de varios Ministerios y directora general de los bancos Hispano Americano, Central Hispano y Santander, y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Tuvo cargos en ING, fue vocal de BME y es consejera de Sacyr.

Victorio Valle Sánchez.

Licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Económicas por la Complutense, fue catedrático de Hacienda Pública en Málaga y lo es de Economía en la UNED. Fue director general de Funcas (Fundación de Cajas de Ahorros), secretario general del Fondo de Garantía de las cajas, directivo de CECA, presidente del Banco Hipotecario y director general de Política Financiera del Ministerio de Economía.

María Luisa Arjonilla López.

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Complutense. Fue directora de Tecnología y Operaciones de banca comercial del Banco Santander y directora de Tecnología en Banco Popular y Barclays Bank España. Ha sido consejera en Euro Automatic Cash, directora de producto de Alnova Tecnhologies y consultora y gerente de Accenture. Es profesora de tecnología en las universidades Carlos III y Salamanca.

Felipe Fernández.

Natural de Salas y economista por la Universidad de Bilbao, fue profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de Oviedo. Fue director regional de Economía, consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda y de Agricultura en varios gobiernos socialistas asturianos. Fue director general de Finanzas y Administración de Hidrocantábrico, director general de Cajastur y consejero de Liberbank desde su creación en 2011. Es miembro del consejo de supervisión de la eléctrica portuguesa EDP y consejero de varias sociedades del grupo Masaveu.

Ernesto Luis Tinajero Flores.

Empresario e inversor mexicano, trabajó durante veinte años en el sector bancario de su país (Banamex y otras entidades). Fundó la operadora de telecomunicaciones Cablecom, que vendió a Televisa. Fue propietario de equipos de fútbol mexicano, opera como inversor en varios sectores a través de Inmosan, Innoqap y otras sociedades. Era accionista y consejero de Liberbank desde 2014.

Jorge Delclaux Bravo.

Bilbaíno y licenciado en Empresariales por CUNEFF, trabajó en banca en Londres (Morgan Grenfell y Rothschild) y en España (Rothschild). Fue director de finanzas corporativas de UBS Phillips & Drew, conejero de FCC, La Seda, MDA Internacional, Dédalo Grupo Gráfico y otras sociedades, y vicepresidente y consejero delegado de Inversiones Ibersuizas, y consejero delegado y socio gerente de Roland Berger Strategy Consultants. Era consejero independiente de Liberbank desde 2011.

María Luisa Garaña Corces.

Asturiana nacida en Madrid, es licenciada en Ciencias Empresariales y Derecho por el CEU. Fue presidenta de Microsoft España, directora gerente de Google para Europa, Oriente Medio y África, y trabajó en Zoom Media, Bain & Company, Accenture y Citi. Es vicepresidenta de Servicios Profesionales para Europa, Oriente Medio y África de Adobe, la multinacional propietaria de Photoshop y Acrobat. Ha sido consejera independiente de Liberbank desde 2015 y de otras sociedades (Dia, N+1 y Euler Hermes, del grupo Allianz) y miembro de la dirección del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT ).

David Vaamonde Juanatey.

Licenciado en economía por la Universidad de La Coruña y graduado en la London Business School, fue analista en Fidentiis Equities, Deutsche Bank (España), MainFirst Bank AG (España) y Fitch Ratings. Es gerente de inversiones del fondo británico-maltés Oceanwood Capital Management Ltd y, en representación de este accionista de referencia en Liberbank, era consejero dominical del banco asturiano desde marzo de 2018. Es profesor asociado de la Universidad de La Coruña.