Betancuria, un pueblo sin ‘cash’

En la calle principal de Betancuria, donde hace más de una década había un cajero, ahora hay varios bancos, pero de los de sentarse. Este cambio es solo una pequeña muestra de la huella que dejó la crisis de 2008, cuando las entidades bancarias comenzaron a recortar servicios para ganar rentabilidad. El municipio majorero es el único del Archipiélago en el que no hay rastro de un cajero automático en el que poder retirar dinero en efectivo. «Nos apañamos gracias a las aplicaciones móviles de los bancos y aprovechamos cuando tenemos que salir para ir hasta Antigua a sacar dinero», apunta Celeste Silvera, responsable del bazar El Diablo, en la plaza Santa María de Betancuria. Quien advierte que quienes lo pasan peor son los vecinos de más edad, que no manejan las nuevas tecnologías y dependen de sus familiares para poder ir al banco más cercano, que está a más de 11 kilómetros. «Te terminas organizando, porque tampoco tenemos farmacia o gasolinera y el médico viene solo dos días a la semana. Al final te adaptas a la situación, porque llevamos así toda la vida», apunta Silvera. El olor dulce de las almendras garrapiñadas del puesto de Jacinto Ruiz inunda, desde hace cinco años, la plaza del casco antiguo del pueblo. «El problema aquí es que la línea de cobertura no es muy buena y hay veces que los datáfonos no funcionan bien», apunta mientras remueve las almendras. «Estoy intentando buscar una solución, a ver si puedo habilitar el cobro a través del móvil, porque ya nadie lleva en efectivo ni la calderilla», sostiene el turronero.