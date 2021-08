¿Piensas en preparar oposiciones? Pues este año viene cargado de oportunidades. El pasado mes de julio, el gobierno lanzó la mayor oferta de empleo público de la última década. En total, se han convocado más de 30.400 plazas que se concentrarán principalmente en la Administración General del Estado. Preparar oposiciones requiere de esfuerzo y tiempo, pero el beneficio posterior es la consecución de un trabajo estable y alejado de la precariedad. Entre sus beneficios está el sueldo, mucho más elevado que la empresa privada; los horarios y la conciliación, más vacaciones y, también, mucho menos estrés.

Con la pandemia de la Covid-19 y ante un escenario económico complejo la demanda de plazas de trabajo público se ha incrementado. "Es el mejor momento para embarcarse en la aventura de opositar y plantearse un cambio radical a nivel personal. Este año hay un gran volumen de plazas y un empleo público, a diferencia del resto, es para toda la vida", explica Álvaro Fernández, profesor de Gurú Oposiciones, una plataforma que permite preparar oposiciones online.

Todo ello también ha supuesto un crecimiento en la demanda y oferta de academias para preparar oposiciones y, en el último año, a causa de las restricciones de la pandemia, aquellas que ofrecen sus servicios online. “La pandemia ha confirmado algo que nosotros llevábamos tiempo observando y es que preparar oposiciones online aporta grandes beneficios a los opositores”, aseguran desde Gurú Oposiciones. En este sentido, explican que la demanda de este servicio ha crecido durante el último año y que se ha convertido en una opción muy valorada por los opositores.

Otro de los factores que está haciendo crecer al sector es la flexibilidad que ofrece el modelo. La edad media de los opositores españoles es de 35 años. “Compaginar la vida personal y la vida profesional con la preparación de oposiciones puede ser tedioso. Una academia online se adapta mejor a las necesidades personales del opositor y le da una mayor flexibilidad horaria”, explican desde Gurú.

¿Qué tener en cuenta a la hora de opositar?

Opositar no es un camino de rosas y hay que tener en cuenta algunos factores antes de decidirse a hacerlo. El tiempo, las capacidades y los requisitos son fundamentales a la hora de embarcarse en la aventura de opositar. “Es muy importante visualizar el futuro y ver hasta dónde queremos llegar. Marcarse un objetivo y no detenerse”, explica Alicia Abad, profesora de Gurú. ¿Qué factores hay que tener en cuenta?

· Tiempo: Probablemente uno de los elementos más esenciales de la vida del opositor es el tiempo que se va o se puede invertir. Preparar oposiciones es un trabajo. Aunque no existe una regla general, una carrera opositora puede variar en función de la plaza escogida, la dificultad y la competencia. Para preparar unas oposiciones de grupo C tan solo haría falta un año, pero para las de grupo A el tiempo podría incrementarse hasta más allá de tres años.

· Categoría: El empleo público está dividido por categorías en función de la formación y la responsabilidad ocupada. Por ejemplo, el grupo A necesita titulación universitaria, el grupo B titulación de técnico superior y el grupo C bachiller o, en algunos casos, tan solo educación secundaria.

· Dedicación y constancia: El segundo factor más importante es la capacidad para ser constante en el estudio. Opositar requiere de esfuerzo y sacrificio. Para ello es necesario marcarse objetivos reales cada día, organizar el tiempo que se va a emplear al estudio y a la vida personal, y ser constante sin rendirse. También es importante conocer las capacidades y potenciar aquellas que nos pueden ayudar a conseguir el objetivo.

Academia online enfocada al alumno

Preparar oposiciones online mejora sustancialmente aspectos como la flexibilidad horaria, pero requiere de la misma constancia y esfuerzo que hacerlo en una academia presencial. “Preparar oposiciones es una decisión que determina tu futuro profesional y no es un camino de rosas. Es una carrera de fondo y lo importante no es solo llegar a la meta, sino el cómo lo haces”, asegura Álvaro Fernández, profesor de Gurú Oposiciones.

Uno de los aspectos que puede influir de forma negativa a la hora de preparar unas oposiciones online es la distancia física con el formador. En este sentido, Gurú considera fundamental romper la distancia con el alumno para que este se sienta motivado y apoyado en todo momento. Para ello, la academia potencia la comunicación con sus opositores mediante sesiones semanales de coaching, clases por videoconferencia y, también, a través de distintos medios. Gurú Oposiciones también cuenta con un canal de Youtube con vídeos gratuitos de apoyo al opositor donde ofrece información de calidad sobre las convocatorias y recursos para el estudio y el aprendizaje.

Gurú Oposiciones ofrece actualmente la posibilidad de preparar oposiciones de justicia, administración del estado y ayudante de instituciones penitenciarias. Aún así, el equipo está trabajando para preparar nuevos temarios y ofrecer la posibilidad de preparar otro tipo de oposiciones.

El mejor método para las necesidades del opositor

En Gurú Oposiciones el opositor está en el centro. Por ese motivo y con el objetivo de mejorar su experiencia a lo largo de su trayectoria de preparación, la academia online ha desarrollado su propio modelo de estudio: el Método LER. Las siglas corresponden a lectura, estudio y repaso, las tres fases que consideran esenciales en el proceso. Con la primera el opositor sabe a qué se enfrenta y puede organizar de forma más efectiva los temas y el tiempo a dedicar, con la segunda puede entrar en materia y con la tercera puede comprobar si ha sido capaz de asimilar los conocimientos un tiempo antes del examen.

Con el Método LER también se combate el estrés y la falta de concentración, dos de los principales problemas a los que se enfrentan los opositores y que hacen tirar la toalla a muchos de ellos. La autoexigencia, las horas invertidas en el estudio y la frustración serían los principales responsables de algunas de estas situaciones. "Trabajamos por y para el opositor. Es fundamental tener bien organizado tiempo y, sobre todo, ganar confianza. Un preparador es esencial para guiarlo en todo este proceso y también para estar ahí cuando los ánimos decaen", asegura Alicia Abad, profesora de la academia. A todo ello se suma unos temarios actualizados constantemente que, además, se presentan de una forma visualmente atractiva y divertida para que la experiencia sea aún mejor.

A todo esto hay que sumar un curso completo de Mindfulness que tiene el objetivo de ayudar al alumno a aumentar su capacidad de concentración, de aprendizaje y de memorizar. “Con esto conseguimos que el alumno reduzca sus niveles de estrés y también potenciamos sus pensamientos optimistas para proyectar situaciones de éxito”, destacan.

¿Por qué elegir a Gurú Oposiciones?

Gurú Oposiciones es una de las mejores academias online que existen actualmente en el país. Además de ser reconocida en la IV Edición de los Premios Nacionales de Tecnología Siglo XXI, sus alumnos destacan la proximidad con sus preparadores y la cantidad de recursos de estudio y personales que la academia les ofrece a lo largo de su trayectoria opositora.

Es el caso de Saül Martínez, un joven de 22 años que actualmente prepara oposiciones para el cuerpo de Auxilio Judial. "He trabajado en hostelería y tomé la decisión de preparar oposiciones para dejar la precariedad. He trabajado en hostelería y tanto los horarios como el sueldo son horribles", explica. Saül destaca que lo que peor llevaba era la organización y que con el método de Gurú lo consiguió. "Hacen los temarios y la preparación muy amena y gracias a todo ello he conseguido mi plaza", asegura.

María José Cobos, que tiene 35 años también ha apostado por Gurú. Ella había asistido a academias presenciales pero cuando no podía asistir a clase perdía la posibilidad de recuperarla. "Fue un fracaso y decidí apostar por el modelo online haciendo una búsqueda de academias. En Gurú no te venden solo un temario, te ayudan a organizarte el estudio, te actualizan el temario y piensan en todo lo que necesitamos", explica. También destaca la capacidad de motivación y la calidad humana de los profesores.

Gurú Oposiciones, tiene un coste mensual de 120 euros. Dentro del precio se incluye el temario completo de la oposición en cuestión, material de papelería, el asesoramiento personalizado y el curso completo de Mindfulness, entre otros.