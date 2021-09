Canarias enlaza dos meses de subidas de turistas tras dos años de caídas

Canarias encadena dos meses de subidas en la llegada de turistas extranjeros tras dos años de caídas. Sin embargo, el daño que la pandemia le ha infligido al motor de la economía regional es tan grande que el repunte experimentado en junio y julio será anecdótico si no se consolida en los próximos meses. En espera de conocerse las cifras de agosto –se da por descontado un nuevo incremento de los visitantes foráneos, la duda está en la magnitud de ese aumento–, el camino hacia la recuperación empieza, por tanto, con lentitud. Es verdad que los turistas extranjeros casi se duplicaron en julio en relación con el mismo mes de 2020 –el año I de la pandemia–, pero no es menos cierto que ni esta subida ni la ya registrada en junio evitan que el Archipiélago sea en 2021 el destino español que más visitantes foráneos pierde. De hecho, Canarias recibió en los siete primeros meses del año un 60% menos de turistas internacionales que en el mismo período del año pasado. ¿Y cómo es posible que vinieran menos extranjeros de enero a julio de 2021 que en los mismos meses de 2020, cuando España y medio mundo tuvieron que confinarse para contener el avance del coronavirus? Pues porque enero y febrero de 2020 aún fueron meses de normalidad, y en cada uno de ellos aterrizaron en la Comunidad Autónoma más de un millón de turistas de terceros países. El confinamiento de la nación no se decretó hasta el 14 de marzo, y no fue hasta ese mes que se aceleró una pérdida de visitantes que, aunque suele pasarse por alto, se originó antes de que nadie en Europa hubiese oído hablar de la covid-19.