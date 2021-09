La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido este lunes a que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique antes del 31 de diciembre la reforma laboral que derogue la del Partido Popular de 2012 para evitar el "daño" que ha hecho a España, "con despidos masivos".

"Lo he dicho en el Congreso y si no se cumpliera, desde luego, ya sabría que es lo que tengo que hacer. No es por una razón ideológica sino por el daño que ha causado a mi país el Real Decreto legislativo 3/2012. No es política son hechos: se han producido despidos masivos", ha subrayado Díaz ante más de un centenar de sindicalistas que han asistido a su conferencia pronunciada en Oviedo en el marco de la Escuela de Verano de UGT Asturias.

En relación a las negociaciones del salario social interprofesional (SMI), en las que hoy no se ha cerrado un acuerdo entre el Ministerio y los agentes sociales y económicos, la ministra ha reconocido que son "difíciles en una cuestión tan sensible" como ésta, que es "un indicador de justicia, de equidad de un democracia ante los más vulnerables".

"Las mesas de negociación se apuran hasta el final. Es el momento de la igualdad pese a la incomprensión social", ha recalcado la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha asegurado que "no hay herramienta más eficaz para combatir la pobreza" que subir el SMI y que no hay dato empírico que demuestre que destruye empleo".

Ha criticado que "solo se hable de los salarios de los más pobres y no de los que tienen salarios vergonzantes, que deberían ser más solidarios con el país" y ha resaltado el último informe del Banco de España, "que ha pasado desapercibido", ya que "por primera vez ha dicho que en la definición del SMI hay que tener en cuenta otras variables como el efecto que tiene en mejorar la calidad de vida, entre otras cuestiones".

En el encuentro con los sindicalistas, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado a la patronal "por intentar siempre eternizar los periodos de negociaciones para que se lleguen a los mismos sin conclusiones".

El líder sindical ha aseverado que "todos los argumentos de la patronal es que no quiere que se suban los salarios, pero no lo dicen cuando no hay ninguna razón para ello, ya que en Europa han tirado del empleo".