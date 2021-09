Pavimento ‘verde’ y canario

Del resultado que ofrece la idea de este canario ya hay ejemplos en La Aldea o el parking de Ansite, por ejemplo, y el despacho canario Díaz de Aguilar, y la firma Clarke, especializada en la gestión de patentes internacionales, ya tramitan su consagración en toda Europa. «Batisolid CMB42 es un aditivo que contiene solo elementos naturales: silicatos, fosfatos, carbonatos de sodio y carbonatos de potasio. Es decir, no están presentes sustancias sintéticas», reza el documento explicativo.

Batisolid, agua y un rodillo de compactar bastan para tener un camino sólido y con productos naturales

Comenzando por el principio. «Somos de los damnificados por la crisis de 2008», explica Lorenzo. Habla en plural y, no es que carezca de equipo, pero desde el inicio y hasta el presente solo él ha estado al cien por cien en el proyecto. Lo inició con la compra de un producto novedoso con el que se experimentaba en Italia, pero que no llegaba a satisfacer del todo las necesidades. Un geólogo de la Universidad de Verona participó durante un año en la investigación. Aquel Batisolid primigenio «tenía solo tres aditivos y hoy vamos por once», detalla Javier Lorenzo.

Nada destacable si se tiene en cuenta que trabaja en la idea desde el año 2013, pero, y aquí está la diferencia, sin poder apartarse nunca de la autoexigencia de sumar a la fórmula tan solo elementos naturales. «Es un preparado en polvo que incluye el estabilizante y el ligante. Lo vertemos en el camino, añadimos un poco de agua y lo compactamos con un rodillo». En cuestión de horas, ese camino difícilmente transitable pasa a convertirse en una vía que admite el paso de vehículos de alta carga. ¿Y el impacto paisajístico? Pues si sale en la conversación es solo para dejar claro que no existe, porque Batisolid permite la utilización de diferentes pigmentos para que la vía se mimetice con el terreno en el que se ubica.

Hasta el momento, este avance hacia la sostenibilidad se ha empleado en «unos 15.000 metros cuadrados» del Archipiélago, «y con mejoras in crescendo», añade Lorenzo. ¿Cómo para llegar a sustituir al tradicional asfalto que se emplea en las carreteras? «Ahora le comento sobre eso, mejor explico qué es lo que tenemos a día de hoy: nos ahorramos desmontar una montaña para obtener grava, no causamos ningún problema a la tierra sobre la que operamos y no envenenamos los recursos hídricos», enumera el padre del proyecto Batisolid.

Es decir, nada de lo que se necesita para hormigonar o asfaltar –petróleo, la mencionada grava, arena de río...–, que genera grandes cantidades de residuos y dura poco en zonas rurales o protegidas, lo que aumenta todavía más su ineficiencia. Lorenzo confronta a todo ello lo sencillo que es mantener las vías consolidadas con el producto sobre el que trabaja.

Y es momento de retornar a la cuestión pospuesta. ¿Por qué entonces no hacer todas las vías con Batisolid? «La normativa obliga a que en la Red Nacional de Carreteras se utilice asfalto y hormigón», revela Javier Lorenzo para rebajar las expectativas. No es la batalla que ahora impulse el crecimiento de Batisolid, aunque «si en el futuro» demuestran «la calidad», apunta el emprendedor. Y como el movimiento se demuestra andando, ya se han atrevido con zonas altamente protegidas como el faro de Arinaga y no tienen ningún problema para afrontar el reto en símbolos de la naturaleza canaria como «Cofete o Papagayo» por citar algunos.

Un informe preliminar de la Oficina de Patentes y Marcas, considera que el invento es novedoso y, por lo tanto, en principio, patentable. Eso significa, con la Ley de Contratación Pública en la mano, que Batisolid puede acceder a los procedimientos negociados sin publicidad que ponga en marcha cualquier administración pública.

Las directrices europeas conminan a mimetizar las vías con el entorno para reducir su impacto

Es hora por tanto de ir amortizando los «600.000 euros de inversión» que desde 2013 se han inyectado en el proyecto para la adquisición de maquinaria y acometer los numerosos procesos de prueba y error inherentes a la Ingeniería de Materiales.

Las numerosas zancadas que se han dado hasta el momento permiten mirar hacia atrás para comprobar la lejanía del punto de partida y esperanzarse en poder sumar el mismo trecho hacia adelante. Lorenzo insiste en que no es momento de hablar de otros usos, pero las directrices europeas ya conminan a la mimetización de las vías para reducir su impacto paisajístico, y los pigmentos de Batisolid CMB42 lo permiten.

En ese futuro ideal de crecimiento también podría utilizarse para hacer ladrillos y adoquines con un coste mínimo y productos locales. Y, aunque quede más lejos aún y sea costoso, pensar en una patente mundial que coloque la idea de un canario en el epicentro de una revolución que convierta en sostenibles las carreteras de todo el planeta. Y al Archipiélago en el lugar donde se testó ese ingenio y dio sus primeros pasos. Hasta el momento ninguno de los organismos llamados a consagrar Batisolid CMB 42 ha hallado un producto de similares características en todo el mundo.