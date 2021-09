El precio de la vivienda se dispara y vuelve a máximos de hace 14 años

El precio de la vivienda se ha disparado en Canarias a pesar de la crisis económica que ha traído consigo el coronavirus. El valor de las casas está en cifras que no se veían desde 2007, hace 14 años, cuando ni siquiera había comenzado la crisis financiera –el crac se produjo a finales de 2007–. No hay un factor que por sí solo sirva para explicar por qué el coste de la vivienda toca techo justo en uno de los momentos más delicados para el bolsillo de las familias y la caja de las empresas. No obstante, el principal factor, explican desde la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), es la escasez de oferta nueva, es decir, la falta de edificios residenciales de nueva construcción y la falta –o más bien la inexistencia– de promociones públicas. Hay mucha demanda –la población del Archipiélago ha crecido en casi medio millón de personas en los últimos veinte años– y la oferta no se incrementa. Si a ello se le suma que los propietarios son conscientes de que el regreso del turismo está a la vuelta de la esquina, con lo que el negocio vacacional vuelve a crecer en detrimento del mercado residencial, los precios no solo no bajan, sino que suben.