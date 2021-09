El presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte (AET), Ignacio de la Paz, se ha desmarca del anuncio de huelga de la Federación de Empresarios del Transporte (FET) y ha garantizado que la "práctica mayoría" de los transportistas del Archipiélago van a cubrir este jueves las rutas de transporte escolar con motivo del inicio del curso.

En declaraciones a Europa Press ha comentado que la decisión tomada por la FET se debió a un "acaloramiento" motivado por el "malestar" que tiene el subsector con la Consejería de Educación a la hora de renovar los contratos pero entienden que una decisión de este tipo "no se puede tomar de un día para otro".

"Son nuestros niños y no los vamos a dejar tirados", ha señalado, al tiempo que indica que hay inquietud en las familias porque no se sabe cuáles son las rutas afectadas por la interrupción del servicio --se trata de que las que estén en fase de convalidación--.

De la Paz, no obstante, se ha mostrado crítico con la actitud de la Consejería porque ha ofrecido bajadas de los precios de hasta un 40% cuando no cobran desde marzo y no se ha incluido en los contratos ni la subida del IPC ni la actualización del salario mínimo.

"Todo se ha encarecido, como el gasoil, y no podemos bajar los salarios a los trabajadores", ha indicado, remarcando que el servicio de este jueves, incluso, se va a prestar bajo otras modalidades como 'excursión' o 'servicios especiales'. "Ni papeles tenemos", ha destacado.

Por ello, sí que ha avanzado que este mismo jueves, trabajadores del subsector del transporte se van a reunir en asambleas y previsiblemente se va a acordar presentar un aviso de huelga para el próximo 20 de septiembre "y en todas las rutas", no solo las sometidas a convalidación.