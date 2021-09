Los trabajadores de JSP denuncian que nadie pone soluciones a sus problemas

El comité de empresa de JSP denuncia que los problemas de los trabajadores no solo no se han resuelto, sino que cada día se deterioran más, «sin que nadie ponga remedio»: los pagos se siguen fraccionando y la producción continúa afectada por la falta de materia prima, dejando de servirse algunos productos. Y, además, la plantilla no ha cobrado la nómina de agosto, aseveran en un comunicado. Con la entrada de la nueva dirección, la cual preside como representante de la sociedad Sabino López, después de la destitución de consejeros puestos por la banca «tras la infame refinanciación con la venta de toda la maquinaria y equipamiento a Gorman Brothers el pasado mes de octubre», precisan, los miembros de los comités de empresa esperaban «ver un cambio que diera la vuelta a la dinámica que se estaba tomando desde la dirección, que entendíamos, atentaban contra la continuidad de la actividad de la empresa y la abocaban irremediablemente al concurso de acreedores».

Sin embargo, explican, con la entrada de esta nueva dirección, «ni siquiera se han reunido formalmente con los comités de empresa, pese requerirlo por escrito varias veces». La respuesta de la empresa ha sido que, «en el momento oportuno, una vez que la dirección de la empresa haya definido el programa de actuaciones a seguir, se convocará a los representantes de los trabajadores». A su juicio, «no parece serio, sabiendo la problemática existente, y que el conjunto de las personas trabajadoras merecen respuesta».

«Lo único que se ha hecho desde la dirección, es atacar al comité de empresa y en concreto a Ángel Yánez, que ha sido la cara visible de este conflicto», aseguran desde el comité de empresa. Según el comité de empresa, el Gobierno de Canarias debe hacer valer el acuerdo suscrito el pasado 2 de julio para mantener en activo la mayor industria láctea de Canarias y evitar su cierre, «y no dejar en manos de especuladores» esta empresa, «que en buenas manos puede llegar hacer una potente fuente de empleo del sector agroalimentario, tan estratégico para este Archipiélago», afirman.