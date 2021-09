Binter sigue en la senda de la descarbonización y prevé usar combustible sostenible en dos años

En 2050 es imperativo que haya cero emisiones de C02 de los aviones. En 2030 se ha marcado el objetivo de una reducción de un 45%, aunque desde el sector aéreo recalcan que solo emiten el 2% del C02 total. "Eso no es una excusa", expuso hoy miércoles Montserrat Barriga, directora general de la ERA (European Regions Airline Association) , la asociación aérea de compañías regionales en Europa , en la jornada sobre aviación regional sostenible que organiza en Las Palmas de Gran Canaria, junto con Senasa (Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica), Aesa (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) y en la que Binter ejerce como compañía anfitriona al ser miembro de ERA. La descarbonización total en este sector es una meta "muy ambiciosa" pero es "posible", sostuvo Monserrat Barriga. De hecho, el coordinador general de Binter, Juan Ramsden, espera que sus aviones comiencen a emplear queroseno sostenible de manera experimental en un par de años, el próximo año o en 2023, ya que a partir de 2030 las compañías estarán obligadas a que el 12% del combustible que consuman sea de naturaleza verde (SAF), como paso para lograr el objetivo de la UE de "cero" emisiones en 2050.

Recalca que en su empresa se han hecho muchos avances para reducir las emisiones, con mejoras como quitar el plástico y ya es todo reciclable y la flota en tierra en los aeropuertos es eléctrica, y ahora están buscando fórmulas para que los aviones emitan cero carbono. No obstante, el biocumbustible para volar está en estudio y es hoy por hoy cuatro veces más caro que el queroseno y los aviones eléctricos o de hidrógeno se encuentran en una fase tecnológica que tardará años, añade. Por ello, ante la reconversión que ha de hacer el sector, reclama a los políticos que busquen las fórmulas para apoyarlos para adaptarse a las nuevas normativas que "son caras" a través de subvenciones, infraestructuras u otro tipo de iniciativas porque, al fin y al cabo, son empresas y si no tienen ese sostén de las administraciones repercutirá en los precios de los billetes, en los bolsillos de los pasajeros, y no quieren que eso ocurra. El director de la aerolínea canaria, David Manzano, aseguró que Binter "es líder en la lucha contra el cambio climático", y recalcó los "muchos retos" a los que se enfrenta la aviación , además de insistir en que las administraciones se tienen que implicar en el logro de estos objetivos para la reducción de emisiones y un mejor desarrollo.

Ramsden señaló, además, que el tipo de aviones que emplea Binter, los ATR, fundamentalmente, pero también sus nuevos reactores Embraer, consumen menos combustible y que ha sido una empresa "privilegiada" este año en comparación con otras aerolíneas regionales porque pese al impacto de la crisis originada por la covid-19, sus trabajadores ya están todos operativos y han salido del ERTE y la compañía ha recuperado el 90% de su pasaje este verano, en relación al de 2019, año anterior a la pandemia, y prevé aguantar en invierno con un 85 %, así como volver a recuperar el 90 % durante todo el próximo año.

Según Montserrat Barriga, las aerolíneas regulares y de bajo coste serán las que más tarden en remontar la crisis provocada por la covid-19, y la recuperación de la aviación civil se espera a partir de 2024, si bien no empezará a crecer hasta los dos años siguientes.

La jornada de hoy miércoles tiene como objeto hacer una puesta en común para promover las iniciativas destinadas a mejorar la sostenibilidad de la aviación regional y la transición hacia una aviación con emisiones neutrales de carbono. La industria de la aviación está trabajando conjuntamente en un programa para lograr emisiones cero y en Canarias se apuesta por poner en marcha una fábrica de biombustible para ños aviones, el proyecto Artemisa, que desarrolla la Universidad de La Laguna (ULL) con la colaboración de Binter. Los combustibles sostenibles son las soluciones más a a corto plazo y las tecnológicas, como aviones eléctricos, híbridos e hidrógenos , a largo plazo, expone Barriga. Con todo se está trabajando en su desarrollo sin descanso para cumplir los plazos. Airbus empezará a entregar todos los aviones de su planta de fabricación estadounidense en Mobile (Alabama) con combustible de aviación sostenible a partir de finales de año y apuesta fuerte por el avión de hidrógeno para descarbonizar la aviación a largo plazo, cada vez más criticada por su responsabilidad en el cambio climático, pero considera que en los próximos años los avances vendrán por la reducción de emisiones con tecnologías ya probadas.

Como consecuencia de la pandemia, una veintena de líneas europeas ha caído en bancarrota, si bien algunas han cambiado de nombre o han sido absorbidas por otras, ha expuesto la directora de ERA, que ha considerado que son pocas las que se han quedado en el camino, dada la magnitud de la crisis, que aun puede generar más quiebras. Para Barriga, la recuperación del mercado es la prioridad mas importante para el sector ante la "inquietud" existente en relación con los ingresos.

Según los datos que ha facilitado, el sector avanza despacio, a excepción de la aviación privada, que ha crecido más de un 20%, y la de carga, y, en concreto, los transportes médicos, un campo que, en su opinión, "puede tener un gran futuro" para la aerolínea canaria Binter.

Los vuelos chárter y no regulares también operan mejor que los regulares, según Barriga, quien ha cifrado en 70 las aerolíneas regionales europeas, de las que 55 están integradas en ERA, asociación de la que también forman parte fabricantes de aviones y proveedores de suministros, entre otras empresas.