7.786 isleños salen del limbo de los ERTE, donde aún permanecen 28.619 asalariados

El número de asalariados en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se redujo en septiembre en Canarias en 7.786 personas. Una sensible disminución de un 21,4% que obedece al progresivo levantamiento de las restricciones a la actividad económica, al avance de la campaña de vacunación y, sobre todo, a la incipiente recuperación del turismo. No obstante, aún permanece en el limbo de los ERTE un total de 28.619 isleños, una cifra muy superior al peso de la población activa de la región en el conjunto del Estado. El Archipiélago continúa así sobrerrepresentado entre el colectivo de los asalariados en ERTE, una situación que no acabará hasta que el ritmo de llegada de turistas casi se haya normalizado y las empresas del sector –hoteles, apartamentos, restaurantes, cafeterías...– recuperen así la demanda y con ella se vean en la necesidad de sacar a todos sus trabajadores de los ERTE.