Septiembre histórico: Canarias lidera la caída del paro y la creación de empleo

El mercado laboral del Archipiélago acaba de cerrar un mes histórico. Y esta vez no por cifras negativas, sino por unos números tan positivos como extraordinarios. Septiembre se salda con casi 28.500 nuevos puestos de trabajo y cerca de 21.000 desempleados menos. No hay precedentes en la estadística oficial de una caída del paro tan intensa, y mucho menos acompañada de un incremento de la ocupación de tal magnitud. De hecho, Canarias es la Comunidad Autónoma donde más se redujo el desempleo el mes pasado, tanto que ya está a un tris de recuperarse del golpe del coronavirus, y eso que ni siquiera ha comenzado la temporada turística de invierno, la tradicional temporada alta en las Islas y la que este año debe marcar el antes y el después de la crisis.

La región comenzó septiembre con 234.257 personas en el paro. Y terminó el mes con 213.558. Una caída de casi un 9% –exactamente de un 8,84%– de la que no solo no hay antecedentes en el noveno mes del año, sino que es casi siete puntos superior a la experimentada en el conjunto del Estado. El desempleo disminuyó en España solo un 2,28%, 6,56 puntos menos. Para hacerse una idea de hasta qué punto el Archipiélago encabeza la bajada del paro basta con apuntar que tres de cada diez españoles que escaparon del desempleo en septiembre eran canarios: 20.699 de un total de 76.113. Además, hay que puntualizar que las Islas lideran la reducción del paro en el país tanto en términos relativos, con esa disminución del 8,84%, como en términos cuantitativos. Y esto último no es habitual, ni mucho menos. Entre otras cosas porque la población y la población activa son en Canarias mucho menores que en Madrid, Valencia o Cataluña, por ejemplo. Es esta última, Cataluña, la segunda región donde más cae el desempleo, con 12.658 personas menos en la cola del paro.

En cifras interanuales, hoy hay en el Archipiélago 40.722 parados menos que hace un año, un 16% menos. Solo en Cataluña se han zafado del desempleo más personas en los últimos doce meses, un total de 99.731, que en las Islas.

La extraordinaria caída del paro se refleja en la creación de puestos de trabajo, y viceversa, dos indicadores que no tienen relación directa –puede crearse empleo y, a la vez, subir el paro, por ejemplo– pero que sí están relacionados. En septiembre hubo una media diaria de 797.488 afiliados a la Seguridad Social –800.012 a 30 de septiembre–, esto es, 797.488 personas con trabajo y contribuyendo al sostenimiento del sistema público de pensiones. Son 28.497 afiliados más de los que había al cierre de agosto –17.314 más si se toma como referencia la media diaria–, un 3,7% más, de nuevo el mejor dato del país. Detrás de este notable aumento del empleo hay un también notable aumento de los contratos. En septiembre se firmaron 64.512, casi un 22% más que en agosto.