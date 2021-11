Aunque discrepan en su posición respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, tanto Coalición Canaria (CC) como Nueva Canarias (NC) coinciden en solicitar que en las cuentas estatales figuren las ayudas a La Palma por la erupción volcánica.

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha defendido este miércoles su enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, ya que considera que los PGE "maltratan" a Canarias "de la peor de las maneras", y ha criticado que no se incluya una partida especial destinada a La Palma.

"En unos Presupuestos, donde aumenta el gasto público y las inversiones, a las Islas Canarias se les maltrata de la peor de las maneras, a pesar de su pobreza, de su paro y de sus problemas", ha lamentado Oramas durante el debate de Presupuestos en el Congreso de los Diputados.

"Ante lo que está por venir, Canarias es la comunidad autónoma más vulnerable, ya que todo depende del transporte aéreo y marítimo", ha alertado Oramas, tras defender su "no" a los PGE porque no incluyen las partidas del REF, no hay fondo de reconstrucción europeo para las islas y no cuentan con partidas suficientes para la inmigración.

La diputada ha criticado que Sánchez no se quede en el debate de este miércoles porque "no le interesa oír a los representantes de determinados territorios".

Unos presupuestos "determinantes"

El representante de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, ha defendido que España no se puede permitir no tener unos Presupuestos General del Estado, aunque ha avanzado que seguirá negociando para se incluyan cuestiones del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias que no están recogidas o actuaciones para la isla de La Palma, afectada por el volcán.

"Los PGE son determinantes porque no es posible abordar las tareas de la recuperación pospandemia sin ese presupuesto", ha defendido Quevedo en el debate de Presupuestos del Congreso de los Diputados.

Así, en general, Quevedo ha asegurado que Nueva Canarias comparte el rumbo de los PGE de 2022, ya que se basan en un carácter expansivo y cuenta con políticas contracíclicas frente la crisis.

Desde el punto de vista de Canarias, Quevedo ha avanzado que va a defender hasta el último minuto que no puede haber "ni un solo ámbito" de su foro que no tenga dotación presupuestaria. No obstante, Quevedo ha admitido que las cuestiones fundamentales ya están recogidas en las cuentas públicas, empezando por estar por encima la financiación media de las comunidades de régimen común.

Sobre La Palma, Quevedo ha insistido en que se debe ayudar a través del PGE a actuar "de verdad" en los problemas que tienen los palmeros ante la erupción del volcán y, entre otras medidas, ha pedido que el consorcio de compensación de seguros aborde las ayudas a los agricultores que lo están perdiendo todo.